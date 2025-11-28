La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este viernes 28 de noviembre que Andreina L. S., procesada por el asesinato y descuartizamiento de su madre en Sauces 9, en Guayaquil, fue llamada a juicio. El tribunal aún no fija la fecha ni la hora de la audiencia de juzgamiento, y deberá anunciarlo en los próximos días.

Llaman a juicio a Andreina L. S. por el asesinato de su madre

Andreina L. S. permanece detenida desde el 17 de octubre en la Cárcel de Mujeres de Guayaquil. Ese día, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado de su madre, la abogada Martha Cecilia Solís, dentro de un departamento en Sauces 9, en el norte de la ciudad. Los restos estaban en un tacho plástico y en una lavadora.

La noche del 16 de octubre, moradores del sector alertaron a la Policía por los fuertes olores que salían de uno de los departamentos. Cuando los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) llegaron, pidieron a Andreina permitir el ingreso al inmueble. En la zona de lavandería hallaron restos humanos dentro de la lavadora y otros fragmentos en un tacho plástico, ya en descomposición.

#AHORA | #Guayas: Juez acoge los elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc y dicta auto de llamamiento a juicio contra Andreína L. S. por su presunta participación en el #Asesinato de su madre, perpetrado el 17 de octubre de 2025 en #Sauces9, norte de #Guayaquil. pic.twitter.com/K9xfeqIbAA — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 28, 2025

Evidencias encontradas en el departamento de Sauces 9

Durante el registro del lugar, los agentes también encontraron ocho cuchillos metálicos y eléctricos, una amoladora, un machete, una balanza electrónica, 22,7 gramos de cocaína, una computadora y un teléfono celular. Según el parte policial, Andreina reconoció en su primera versión que causó la muerte de su madre, de 49 años.

La víctima había sido reportada como desaparecida el 5 de octubre por su exesposo y uno de sus hijos. Desde entonces, Fiscalía y Dinased iniciaron la búsqueda para ubicarla.

Tras el hallazgo, Andreina fue detenida y llevada a la Unidad Judicial Cuartel Modelo para la audiencia de flagrancia y formulación de cargos.

Fiscalía presentó varios elementos que la vinculan con el hecho: el parte de aprehensión, las versiones de los agentes y familiares, la denuncia por desaparición, el levantamiento del cadáver y las evidencias ingresadas en cadena de custodia.

El juez que dirigió la audiencia aceptó el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva. Además, dispuso su traslado a la Penitenciaría del Litoral.

Otro caso en investigación

Tras el hallazgo, salió a la luz otra denuncia que reactivó alertas: Jennifer Banguera Cornejo, amiga de la procesada, está desaparecida desde enero de 2022. La última vez que fue vista con vida fue cuando acudió a la casa de Andreina.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron una tarjeta bancaria a nombre de Jennifer. Sus padres aseguraron que ella solía dormir en esa vivienda y que desapareció el 8 de enero de 2022, cuando debía regresar a su hogar. Sobre este caso, la Fiscalía también realiza una investigación aparte.

Proceso judicial

La causa avanza bajo el artículo 140 del COIP, que sanciona el asesinato con penas de 26 a 30 años de prisión.

Información externa: Fiscalía

