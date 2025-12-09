El Municipio de Guayaquil informó la sanción que se impuso por la poda de árboles sin autorización en la ciudadela Las Garzas, este martes 9 de diciembre de 2025.

La Comisaría Décima Municipal Ambiental del Guayas concluyó el proceso administrativo por la intervención irregular del arbolado en la ciudadela Las Garzas y emitió una resolución sancionadora contra el responsable.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando denuncias ciudadanas motivaron una inspección técnica de Parques EP y la Dirección General de Ambiente.

Durante el recorrido se verificó nueve árboles de Ficus (Ficus benjamina) sometidos a

una poda antitécnica sin autorización municipal, afectando su estructura y la fauna asociada.

La intervención fue dispuesta por el administrador de la urbanización sin el respaldo legal correspondiente.

Con base en los informes municipales y la normativa vigente, la Comisaría determinó la responsabilidad e impuso una sanción equivalente a 14 Salarios Básicos Unificados (SBU).

Además, se dispuso una compensación ambiental de diez árboles adultos por cada ejemplar afectado, lo que implica la reposición de 90 nuevos árboles en el sector.

Beneficios ambientales de los árboles

La Alcaldía recuerda que el arbolado urbano, además de contar con protección legal, aporta beneficios ambientales esenciales.

Estos son: mejora la calidad del aire, regula la temperatura, mitiga el ruido, estabiliza los ecosistemas y sirve de refugio para diversas especies.

Toda intervención debe ejecutarse de manera técnica, responsable y con apego a la ley, recordó el Municipio de Guayaquil.