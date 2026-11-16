Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Dos hombres recibieron una sentencia de 40 años de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Miraflores, en Loja, ocurrido el 23 de octubre de 2025. El Tribunal de Garantías Penales declaró culpables a Anderson C. y Carlos L., luego de analizar las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado durante el juicio.

El crimen ocurrió cuando la víctima salió de su domicilio para dejar la basura en la vereda, donde el recolector municipal debía retirarla. En ese momento, dos hombres llegaron en una motocicleta y dispararon varias veces contra ella. La mujer murió en el lugar y los atacantes escaparon.

La sentencia también contempla medidas de protección para los familiares de la víctima, quienes participaron en el proceso como víctimas indirectas.

Víctima recibió 12 impactos de bala

El protocolo de autopsia determinó que la mujer murió por 12 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Este documento formó parte de las principales pruebas que presentó la Fiscalía durante la audiencia de juicio.

El expediente también incluyó el acta de levantamiento del cadáver y el informe de reconocimiento del lugar del crimen. Estos elementos permitieron reconstruir las circunstancias del ataque y sustentar la acusación contra los dos procesados.

Según los testimonios de sus familiares, la mujer retornó recientemente del extranjero antes del asesinato. La Fiscalía también presentó las declaraciones de los agentes policiales que participaron en las investigaciones.

#BoletínFGE | #Loja: las pruebas presentadas por #FiscalíaEc durante la audiencia de juicio, permitieron que el Tribunal dicte sentencia de 40 años por #Asesinato.



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Cámaras de vigilancia permitieron identificar a los atacantes

Después del crimen, la Policía Nacional recibió la alerta e inició la búsqueda de los responsables. Los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia para establecer las características físicas de los atacantes y de la motocicleta que utilizaron.

Los agentes localizaron el vehículo horas después del asesinato, en otro punto de la ciudad. Posteriormente, identificaron a Anderson C. y Carlos L., a quienes vincularon con el ataque.

Durante el juicio, la Fiscalía incorporó una pericia de extracción de información de las cámaras de seguridad. Los resultados se contrastaron con otro análisis técnico que identificó a los dos sentenciados entre las personas que aparecen en las grabaciones.

Fiscalía señaló una posible confusión de identidad

Entre los testimonios que presentó la Fiscalía constan las declaraciones de los agentes que investigaron el caso. Según sus versiones, Anderson C. y Carlos L. serían integrantes del grupo delictivo Los Lobos.

Los investigadores también expusieron la hipótesis de que los atacantes confundieron a la mujer con otra persona. Esta presunta confusión habría motivado el asesinato, según los elementos expuestos durante el juicio.

El Tribunal valoró las pruebas y aceptó el pedido de Fiscalía. La sentencia impuso a los dos acusados el máximo de la pena contemplada para este delito, con la aplicación de agravantes.

Código Penal contempla agravantes para el asesinato

El artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de 26 a 30 años de prisión para el delito de asesinato. En este caso, el Tribunal aplicó agravantes que permitieron imponer una condena de 40 años a cada sentenciado.

La resolución también incluye medidas de protección para las víctimas indirectas. Con esta decisión judicial concluyó la etapa de juicio contra Anderson C. y Carlos L. por el asesinato ocurrido en el barrio Miraflores.

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