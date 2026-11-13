Doce presuntos integrantes de Los Lobos fueron detenidos en un operativo en Zamora Chinchipe

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano capturó a 12 personas, cuatro mujeres y ocho hombres, durante una operación militar contra presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, en la provincia de Zamora Chinchipe. La intervención ocurrió en el sector de Chinapintza, parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha.

La operación respondió a información ciudadana sobre la presencia de personas armadas en ese sector. Tras verificar la alerta, los militares ingresaron a un inmueble donde localizaron a los sospechosos.

El procedimiento permitió decomisar armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros equipos. Las autoridades atribuyen a los aprehendidos presuntos vínculos con Los Lobos, aunque las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales.

Armas y municiones entre los indicios del operativo

El Ejército detalló los objetos que sus unidades encontraron durante la intervención. El inventario incluye armas de fuego y elementos que forman parte de la investigación:

Una ametralladora de fabricación artesanal.

Un fusil.

Una pistola.

72 municiones de diferentes calibres.

Tres metros de mecha lenta.

Siete teléfonos celulares.

Un dispositivo de internet satelital.

El armamento y los demás objetos quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes. La presencia de armas y municiones constituye uno de los principales elementos del caso, que ahora requiere establecer la relación de cada sospechoso con los indicios.

La alerta ciudadana motivó la intervención en Paquisha

La información sobre personas armadas en Chinapintza permitió al personal militar identificar el inmueble e intervenir en el lugar. La operación contó con unidades del Ejército Ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas.

La intervención ocurrió en el cantón Paquisha, una zona de Zamora Chinchipe donde las autoridades desarrollaron esta acción contra presuntos integrantes de una organización delictiva.

Los 12 aprehendidos quedaron sujetos al procedimiento legal correspondiente. La información difundida por el Ejército no detalla las identidades de los sospechosos ni precisa qué funciones habría cumplido cada uno dentro de la estructura criminal.

Investigación sobre los presuntos vínculos con Los Lobos

El caso se suma a las operaciones de las Fuerzas Armadas contra grupos de delincuencia organizada en el país. En esta ocasión, la intervención militar permitió la captura de 12 personas y el decomiso de armas, municiones y equipos de comunicación.

La investigación deberá determinar si los aprehendidos mantienen vínculos con Los Lobos y establecer las posibles responsabilidades penales de cada uno. La presunción de participación en una organización delictiva no constituye, por sí sola, una declaración de culpabilidad.

Te recomendamos