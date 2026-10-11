Policía aprehendió en Quevedo a alias ‘El Patrón’, presunto vinculado a Los Lobos

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La Policía Nacional informó este domingo 11 de octubre de 2026 sobre la aprehensión de Eladio A., alias ‘El Patrón’, en el sector La Lola, en Quevedo. El hombre estaría vinculado al grupo armado organizado (GAO) ‘Los Lobos’, según la institución.

El operativo fue ejecutado por unidades de inteligencia en coordinación con personal preventivo. De acuerdo con información recopilada por la Policía, el inmueble intervenido presuntamente servía como punto de reunión y planificación de actividades ilícitas.

Qué encontró la Policía en el inmueble donde estaba alias ‘El Patrón’

La institución señaló que esas actividades estarían relacionadas con robos a personas, extorsiones y presuntos hechos de sicariato. En el procedimiento se encontraron dos armas de fuego, tres alimentadoras, cartuchos, dos placas metálicas y prendas de protección balística de dotación policial.

APREHENDIMOS A ALIAS ‘EL PATRÓN’, PRESUNTAMENTE VINCULADO AL GAO ‘LOS LOBOS’, CON ARMAS DE FUEGO La #PolicíaEcuador, a través de unidades de inteligencia y en coordinación con personal preventivo ejecutó una operación policial en el sector La Lola, cantón Quevedo, que permitió la aprehensión de Eladio A., alias ‘El Patrón’, quien estaría vinculado al Grupo Armado Organizado (GAO) ‘Los Lobos’. De acuerdo con información recopilada durante las labores de inteligencia, el inmueble intervenido presuntamente era utilizado como punto de reunión y planificación de actividades ilícitas relacionadas con el robo a personas, la extorsión y presuntos hechos de sicariato. Durante el procedimiento se encontraron armas de fuego, municiones, accesorios y prendas de protección balística de dotación policial. Asimismo, se recuperó un vehículo reportado como robado y se retuvo una motocicleta para fines investigativos. 📌 INDICIOS: -02 armas de fuego – 03 alimentadoras – 01 vehículo reportado como robado – 01 motocicleta retenida – 02 placas metálicas – Cartuchos #ServirYProtegerConFirmeza #PolicíaEcuador — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 11, 2026

Además, los uniformados recuperaron un vehículo reportado como robado y retuvieron una motocicleta para fines investigativos. La Policía no detalló cuántos cartuchos fueron encontrados ni a quién pertenecerían los vehículos y los demás indicios.

Alias ‘Dany’ fue aprehendido en San Lorenzo

En una operación distinta, la Policía aprehendió a Dany A., alias ‘Dany’, en el sector San Francisco, cantón San Lorenzo. Según la institución, estaría presuntamente vinculado al grupo de delincuencia común ‘La Carbonera’ y a actividades relacionadas con robos, secuestros, extorsiones y asesinatos.

APREHENDIMOS A ALIAS ‘DANY’, CON UN ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES La #PolicíaEcuador, mediante labores de inteligencia y en coordinación con personal del subsistema preventivo, ejecutó una operación en el sector San Francisco, cantón San Lorenzo, que permitió la aprehensión de Dany A., alias ‘Dany’, presuntamente vinculado al Grupo de Delincuencia Común ‘La Carbonera’. Asimismo, estaría presuntamente vinculado con actividades ilícitas relacionadas con robos, secuestros, extorsiones y asesinatos. INDICIOS: -01 arma de fuego -88 cartuchos -02 alimentadoras -03 terminales móviles #ServirYProtegerConFirmeza #PolicíaEcuador — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 11, 2026

Durante el procedimiento se encontraron un arma de fuego, 88 cartuchos, dos alimentadoras y tres terminales móviles. La Policía indicó que el operativo se ejecutó tras labores de inteligencia y en coordinación con personal preventivo.

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