Policía aprehendió en Quevedo a alias ‘El Patrón’, presunto vinculado a Los Lobos

Alias ‘El Patrón’ y alias ‘Dany’ constan en dos operativos policiales ejecutados en distintos cantones.

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La Policía Nacional informó este domingo 11 de octubre de 2026 sobre la aprehensión de Eladio A., alias ‘El Patrón’, en el sector La Lola, en Quevedo. El hombre estaría vinculado al grupo armado organizado (GAO) ‘Los Lobos’, según la institución.

El operativo fue ejecutado por unidades de inteligencia en coordinación con personal preventivo. De acuerdo con información recopilada por la Policía, el inmueble intervenido presuntamente servía como punto de reunión y planificación de actividades ilícitas.

Qué encontró la Policía en el inmueble donde estaba alias ‘El Patrón’

La institución señaló que esas actividades estarían relacionadas con robos a personas, extorsiones y presuntos hechos de sicariato. En el procedimiento se encontraron dos armas de fuego, tres alimentadoras, cartuchos, dos placas metálicas y prendas de protección balística de dotación policial.

Además, los uniformados recuperaron un vehículo reportado como robado y retuvieron una motocicleta para fines investigativos. La Policía no detalló cuántos cartuchos fueron encontrados ni a quién pertenecerían los vehículos y los demás indicios.

Alias ‘Dany’ fue aprehendido en San Lorenzo

En una operación distinta, la Policía aprehendió a Dany A., alias ‘Dany’, en el sector San Francisco, cantón San Lorenzo. Según la institución, estaría presuntamente vinculado al grupo de delincuencia común ‘La Carbonera’ y a actividades relacionadas con robos, secuestros, extorsiones y asesinatos.

Durante el procedimiento se encontraron un arma de fuego, 88 cartuchos, dos alimentadoras y tres terminales móviles. La Policía indicó que el operativo se ejecutó tras labores de inteligencia y en coordinación con personal preventivo.

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