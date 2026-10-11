Policía abatió a dos presuntos delincuentes en el sur de Quito

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un supuesto intento de robo a un local de comida terminó con un enfrentamiento armado entre sospechosos y agentes de la Policía Nacional, la tarde del sábado 10 de octubre de 2026, en el sur de Quito.

El incidente dejó dos personas fallecidas y ocurrió durante el feriado por la Independencia de Guayaquil. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó las muertes y se pronunció sobre la intervención policial.

Supuesto intento de robo a un local de encebollados en el sur de Quito

El hecho ocurrió en la calle Huigra, en el sector de Santa Anita, distrito Eloy Alfaro, al sur de la capital. Según el reporte policial, agentes que realizaban labores investigativas observaron un taxi y a varios hombres encapuchados en actitud sospechosa.

Dos de los individuos descendieron del vehículo e ingresaron a un local de venta de encebollados. Una vez dentro, cerraron la puerta y amenazaron con armas de fuego a los propietarios y clientes, de acuerdo con la versión policial.

Los uniformados solicitaron apoyo y se acercaron al establecimiento para intervenir ante el supuesto asalto.

El mayor Marco Flores Osorio, del Distrito Eloy Alfaro, explicó que los agentes se identificaron como policías y ordenaron a los sospechosos detenerse.

Sin embargo, según el reporte policial, uno de los hombres abrió fuego contra los uniformados. Los agentes respondieron con sus armas de dotación.

Dos presuntos asaltantes murieron tras enfrentamiento con la Policía en Quito

El enfrentamiento terminó con la muerte de uno de los sospechosos en el lugar. El segundo sufrió heridas durante el intercambio de disparos.

Los equipos de emergencia trasladaron al hombre a una casa de salud cercana, pero falleció posteriormente.

La Policía Nacional informó que ninguno de sus agentes sufrió heridas durante el procedimiento.

Tras el enfrentamiento, los uniformados cerraron el acceso a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

En el sitio, los agentes encontraron armas de fuego y vainas percutidas. Uno de los reportes también identificó cinco indicios balísticos.

John Reimberg respaldó la intervención policial en el sur de Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó las dos muertes mediante una publicación en su cuenta de X.

“Dos delincuentes abatidos en Quito por la Policía Nacional. Seguimos trabajando”, escribió el funcionario.

Por su parte, la Policía Nacional sostuvo que sus agentes actuaron bajo los principios del uso legítimo de la fuerza ante los disparos que, según su versión, realizaron los sospechosos.

La institución indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento armado y determinar los detalles del supuesto intento de robo.

Dos delincuentes abatidos en Quito por la Policía Nacional. Seguimos trabajando. https://t.co/NlhEWhiey2 — John Reimberg (@JohnReimberg) October 10, 2026

Delincuentes abatidos en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en el sur de Quito el sábado 10 de octubre de 2026? Un supuesto intento de robo a un local de encebollados terminó en un enfrentamiento armado entre sospechosos y agentes de la Policía Nacional. Contexto: El incidente ocurrió durante el feriado por la Independencia de Guayaquil y dejó dos presuntos asaltantes fallecidos. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó las muertes. ❓ ¿Dónde ocurrió el enfrentamiento armado entre policías y sospechosos en Quito? El enfrentamiento ocurrió en la calle Huigra, en el sector de Santa Anita, distrito Eloy Alfaro, al sur de Quito. Contexto: Los agentes realizaban labores investigativas cuando observaron un taxi y a varios hombres encapuchados que, según el reporte policial, mostraban una actitud sospechosa. ❓ ¿Cómo comenzó el supuesto intento de robo al local de encebollados? Según la Policía, dos hombres encapuchados descendieron de un taxi, ingresaron al establecimiento y amenazaron con armas de fuego a propietarios y clientes. Contexto: Los sospechosos cerraron la puerta del negocio. Los agentes que observaron la situación solicitaron apoyo y se acercaron para intervenir. ❓ ¿Por qué se produjo el intercambio de disparos en Santa Anita? Según el reporte policial, uno de los sospechosos disparó contra los agentes después de que estos se identificaron y ordenaron detenerse. Contexto: El mayor Marco Flores Osorio, del Distrito Eloy Alfaro, explicó cómo ocurrió la intervención. Los uniformados respondieron con sus armas de dotación. ❓ ¿Cuántas personas murieron durante el enfrentamiento armado en Quito? Dos presuntos asaltantes murieron durante y después del enfrentamiento con la Policía Nacional. Contexto: Uno falleció en el lugar. El segundo sufrió heridas durante el intercambio de disparos y murió posteriormente en una casa de salud cercana. ❓ ¿Hubo policías heridos durante el supuesto asalto en Santa Anita? La Policía Nacional informó que ninguno de sus agentes sufrió heridas durante el procedimiento. Contexto: Los uniformados cerraron el acceso a la zona después del enfrentamiento para realizar las diligencias correspondientes. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía tras el enfrentamiento en Quito? Los agentes encontraron armas de fuego y vainas percutidas en el lugar del incidente. Contexto: Uno de los reportes policiales también identificó cinco indicios balísticos. Las autoridades realizaron diligencias para esclarecer lo ocurrido. ❓ ¿Qué dijo John Reimberg sobre los dos fallecidos en el sur de Quito? El ministro del Interior confirmó las dos muertes y respaldó públicamente la intervención policial. Contexto: A través de su cuenta de X, Reimberg escribió: “Dos delincuentes abatidos en Quito por la Policía Nacional. Seguimos trabajando”. ❓ ¿Qué explicación dio la Policía sobre el uso de armas de fuego? La Policía Nacional sostuvo que sus agentes actuaron bajo los principios del uso legítimo de la fuerza. Contexto: La institución justificó la respuesta armada en los disparos que, según su versión, realizaron los sospechosos contra los uniformados. ❓ ¿Qué sigue después del enfrentamiento armado en Santa Anita? La Policía Nacional continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y del supuesto intento de robo. Contexto: Las diligencias deberán determinar los detalles del incidente ocurrido el sábado 10 de octubre, que terminó con dos presuntos asaltantes fallecidos.

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