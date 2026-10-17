Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Cinco presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada fueron aprehendidos durante una operación militar en el barrio Quito, en Posorja, Guayas.

En el lugar, los uniformados encontraron un cuerpo humano desmembrado y varias motocicletas incineradas.

Cinco presuntos integrantes de Los Lobos, detenidos con un cadáver desmembrado

La intervención se ejecutó tras información de Inteligencia Militar sobre un inmueble que, supuestamente, era utilizado por integrantes de un grupo de delincuencia organizada (GDO) para actividades ilícitas.

Según información del Ejército Ecuatoriano, los militares recibieron disparos cuando llegaron al sitio. Ante esa situación, hicieron uso legítimo de la fuerza y lograron la aprehensión de cinco ciudadanos.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que la operación contó con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), vigilancia aérea mediante drones del escuadrón Rayo Justiciero e intervención terrestre del Bloque de Seguridad.

Loffredo señaló que el inmueble era conocido como “La cocina” y que, supuestamente, se utilizaba para eliminar evidencias de crímenes. Entre las actividades identificadas constaría la incineración de vehículos empleados en hechos delictivos, como sicariatos y secuestros.

𝑪𝒊𝒏𝒄𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝑮𝑫𝑶 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑷𝒐𝒔𝒐𝒓𝒋𝒂 #Guayas | El Ejército Ecuatoriano, como parte de FF.AA., ejecutó una operación militar en el sector Barrio Quito, Posorja, tras información de Inteligencia Militar sobre un lugar presuntamente utilizado por integrantes de un GDO para cometer actividades ilícitas. En la operación, el personal militar fue recibido con disparos, por lo que hizo uso legítimo de la fuerza y logró la aprehensión de cinco ciudadanos, quienes presuntamente estarían involucrados en el desmembramiento de una persona y la incineración de motocicletas utilizadas para actividades delictivas. Como resultado se obtuvieron las siguientes evidencias: • 1 cuerpo humano recientemente desmembrado. • 1 mototaxi incinerada. • 5 motocicletas incineradas. • 1 machete con presuntos indicios de sangre. • 1 pala con presuntos indicios de sangre. • 1 barrera. Los aprehendidos son: • Víctor Manuel A. R., alias “Víctor”. • Bryan Steveen S. S., alias “Bryan”. • Fernando Wiliam A. N., alias “Fercho”. • Desliz Alexander S. S., alias “Derli”. • Elvin Jonhi A. G., alias “Elvin”. Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Según información preliminar, los ciudadanos estarían vinculados a las estructuras de alias “Guasón”, líder de la facción “Calle 13”, y alias “Tallarín”, líder de la facción “Los Fuider”, disidentes del GDO “Los Lobos”. El Ejército Ecuatoriano mantiene operaciones permanentes para combatir a los grupos de delincuencia organizada y fortalecer el control territorial. #EjércitoECU — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 17, 2026

¿Qué encontraron los militares en el inmueble?

Durante el operativo, las autoridades levantaron varias evidencias que quedaron a disposición de las instancias competentes. Entre los indicios reportados constan:

Un cuerpo humano recientemente desmembrado.

Una mototaxi incinerada.

Cinco motocicletas incineradas.

Un machete con presuntos indicios de sangre.

Una pala con presuntos indicios de sangre.

Una barrera.

El hallazgo del cuerpo y de los vehículos quemados forma parte de las investigaciones para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen otros delitos relacionados con el lugar intervenido.

Las autoridades no detallaron la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

¿Quiénes son los cinco detenidos en Posorja?

De acuerdo con la información difundida por el Ejército, los aprehendidos fueron identificados como Víctor Manuel A. R., alias ‘Víctor’; Bryan Steveen S. S., alias ‘Bryan’; Fernando Wiliam A. N., alias ‘Fercho’; Desliz Alexander S. S., alias ‘Derli’, y Elvin Jonhi A. G., alias ‘Elvin’.

Los cinco ciudadanos y los indicios recopilados durante la intervención quedaron a órdenes de las autoridades competentes, que deberán continuar con las diligencias correspondientes.

Creyeron que podían cometer sus crímenes y borrar las evidencias. ¡Se equivocaron! 💪 Con inteligencia del CNI, vigilancia aérea de los drones Rayo Justiciero y una valiente incursión terrestre, el #BloqueDeSeguridad capturó en Posorja a cinco presuntos integrantes de “Los Lobos”. ¡Se les acabó el escondite y la impunidad! 👊🇪🇨 — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) October 17, 2026

Presunta relación con facciones de Los Lobos

La información preliminar vincula a los detenidos con estructuras relacionadas con alias ‘Guasón’, señalado como líder de la facción ‘Calle 13’, y alias ‘Tallarín’, identificado como líder de ‘Los Fuider’.

Ambas agrupaciones serían disidentes del grupo de delincuencia organizada ‘Los Lobos’.

Esta presunta relación deberá ser parte de las investigaciones para establecer el grado de participación de cada uno de los aprehendidos.

El Ministerio de Defensa destacó la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia durante la intervención. Los detenidos deberán responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se les atribuyan, conforme avance el proceso legal.

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