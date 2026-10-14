Presunto integrante de Los Lobos fue detenido en Babahoyo

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las Fuerzas Armadas anunciaron este miércoles 14 de octubre de 2026 que, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) capturaron a alias Cardona, identificado como un objetivo de mediano valor, durante una intervención en Barreiro Viejo, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. El operativo también permitió la aprehensión de otros presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos.

Operativo de seguridad en Barreiro Viejo, Babahoyo

La intervención se desarrolló en este sector de Babahoyo como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra grupos de delincuencia organizada. Según la información difundida sobre el operativo, los uniformados localizaron a alias Cardona y a otros sospechosos vinculados presuntamente con Los Lobos.

Las autoridades no detallaron, en el reporte inicial, la identidad de los demás aprehendidos ni los posibles cargos que enfrentarán. Tampoco precisaron cuántas personas quedaron bajo custodia durante la intervención.

Alias Cardona, objetivo de mediano valor

Las autoridades identificaron a alias Cardona como un objetivo de mediano valor, una categoría que forma parte de las acciones de seguridad contra estructuras delictivas. Sin embargo, el reporte inicial no incluye información sobre su presunta función dentro de Los Lobos ni detalles de las investigaciones que lo vinculan con esta organización.

La situación judicial de Cardona y de los demás sospechosos dependerá de las diligencias de las autoridades competentes y de las decisiones de la Fiscalía y los jueces correspondientes.

🚨 ¡CAE ALIAS “CARDONA”: LOS LOBOS PIERDEN OTRA CÉLULA!



Creían que podían seguir operando entre las sombras, rodeados de armas y protegidos por el silencio. Pero su escondite dejó de ser seguro y uno de los nombres que estaba en la mira terminó aprehendido: alias “Cardona”. pic.twitter.com/ARkvCow19x — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 14, 2026

Autoridades dicen que continuarán con más operativos contra Los Lobos

El Bloque de Seguridad reúne acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar a grupos de delincuencia organizada en Ecuador. En este caso, la intervención contó con la coordinación del CNI y se ejecutó en una zona de Babahoyo.

Las autoridades no detallaron si el operativo permitió incautar armas, municiones, drogas u otros indicios. Se espera que la información oficial posterior precise los resultados de la intervención y la situación legal de los aprehendidos.

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