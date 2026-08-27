Ataque armado durante cortejo fúnebre deja tres muertos y un herido en Guayaquil

Un ataque armado dejó tres personas fallecidas y una herida de gravedad durante un cortejo fúnebre en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió la tarde de este jueves 27 de agosto en los exteriores del cementerio Jardines de la Esperanza, ubicado en la avenida Felipe Pezo.

Información preliminar señala que los atacantes dispararon mientras se desarrollaba el cortejo fúnebre. Además, reportes difundidos desde el lugar indicaron que los agresores habrían realizado los disparos desde una furgoneta H1. Ambulancias avanzaron por la avenida Felipe Pezo para atender a las personas heridas de bala.

Tres muertos y un herido tras la balacera

El ataque armado dejó tres fallecidos y una persona herida de gravedad. La balacera ocurrió en las cercanías de Jardines de la Esperanza, en el norte de la ciudad, mientras se desarrollaba el cortejo fúnebre.

La emergencia movilizó ambulancias hacia el sector. Los vehículos circularon por la avenida Felipe Pezo, en dirección al cementerio, para atender a los afectados por los disparos.

Policía cerró una vía y generó preocupación en el sector

Tras la balacera, la Policía Nacional cerró la vía a la altura del redondel de San Felipe, según reportó Raymond Díaz. La medida obligó a los conductores a tomar un desvío hacia la avenida Doble Florida.

El cierre también generó preocupación entre estudiantes y padres de familia de una unidad educativa cercana. Varios padres tuvieron que dejar sus vehículos a distancia y caminar para retirar a sus hijos.

El ataque armado ocurrió durante la tarde de este jueves 27 de agosto. Las autoridades mantienen las acciones en el sector tras el hecho violento registrado en los exteriores del cementerio Jardines de la Esperanza.

Noticia en desarrollo…

Personas sin vida por impactos de bala por el cementerio Jardines de la Esperanza #Guayaquil

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