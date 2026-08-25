Qué hay detrás del ataque armado registrado en El Tejar, centro de Quito

Un ataque armado en El Tejar, en el Centro Histórico de Quito, dejó una persona herida y un sospechoso aprehendido la tarde del lunes 24 de agosto de 2026. El hecho ocurrió en las calles Imbabura y Chile y activó un operativo que incluyó cámaras de videovigilancia, un cerco policial y una persecución para localizar al posible responsable.

Qué ocurrió en El Tejar durante el incidente armado

El ECU 911 registró la emergencia alrededor de las 15:53. El hecho ocurrió en las calles Imbabura y Chile, cerca del centro comercial Hermano Miguel.

Los primeros datos señalan que una persona sufrió una herida por arma de fuego. El disparo, al parecer, le rozó el oído.

La información preliminar también señala una posible riña callejera como contexto del incidente. Las autoridades todavía buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

Policías acudieron al sector y restringieron el paso mientras personal de Criminalística levantó indicios. Las autoridades también coordinaron asistencia médica para la persona herida.

Cámaras permitieron localizar a un sospechoso en el Centro Histórico

La Policía Nacional coordinó con la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad Ciudadana el uso de cámaras de videovigilancia después del incidente.

A través de las imágenes, las autoridades identificaron a un posible implicado y siguieron sus movimientos.

La información llegó por radio a los policías desplegados en territorio. Los agentes organizaron un cerco de seguridad y emprendieron una persecución.

El operativo terminó con la aprehensión de un sospechoso cerca del sitio del incidente. Según la información policial, el hombre sería un presunto guardia de seguridad.

VIDEOVIGILANCIA Y RESPUESTA INMEDIATA PERMITIERON APREHENDER A UN PRESUNTO IMPLICADO



La #PolicíaEcuador aprehendió a un ciudadano presuntamente implicado en un hecho violento que dejó una persona herida, en el Centro Histórico de #UIO.



Gracias al trabajo de videovigilancia, a… pic.twitter.com/XWaFaDHu1q — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 25, 2026

Policía descarta relación del caso con supuestos ‘vacunadores’

Otra versión comenzó a circular en redes sociales después del incidente. Esas publicaciones vinculaban el hecho con supuestos ‘vacunadores’.

La Policía Nacional descartó esa versión. Los datos preliminares apuntan a una posible riña callejera.

La investigación deberá determinar qué ocurrió antes del disparo y cuál fue la participación del hombre aprehendido.

Incidente ocurre durante el refuerzo de seguridad en Quito

El hecho en El Tejar ocurre mientras Quito se encuentra bajo estado de excepción y cuenta con un Plan de Protección frente a la actividad de organizaciones criminales.

El dispositivo contempla el despliegue de 2 000 policías y 2 000 militares adicionales en la capital.

Seguridad en Quito; preguntas frecuentes