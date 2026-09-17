Ataque a niña del Guasmo acelera reformas por violencia contra la niñez

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La conmoción social tras el reciente ataque físico, psicológico y sexual perpetrado contra una menor en el Guasmo Sur de Guayaquil obligó a priorizar el tratamiento normativo en el Parlamento ecuatoriano. Frente a este grave suceso, los legisladores acordaron canalizar acciones punitivas inmediatas para frenar la violencia contra la niñez, comprometiendo el despacho ágil de proyectos legales pendientes en el trámite legislativo ordinario.

Respuesta tras agresión en el Guasmo Sur por violencia contra la niñez

Con 88 votos afirmativos, el Pleno legislativo aprobó una resolución que condena el hecho criminal ocurrido el 11 de septiembre de 2026 contra una menor en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

El documento rechaza de manera enfática cualquier agresión de carácter físico, psicológico o sexual en perjuicio de niños y adolescentes en el país. La moción, presentada por la legisladora Diana Jácome, remarcó que las respuestas frente a estos actos no pueden limitarse a discursos, sino traducirse en un marco legal riguroso que permita sancionar de forma efectiva a los agresores.

Respaldo parlamentario a la advertencia del Ejecutivo

El pronunciamiento legislativo respaldó formalmente la postura del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, respecto al juzgamiento de estos crímenes. El mandatario señaló que cualquier agresor que arremeta contra personas vulnerables será rastreado, aprehendido y entregado a los tribunales.

En la resolución se enfatizó que no habrá impunidad para los individuos que atenten contra menores de edad o alteren la estabilidad de los hogares ecuatorianos.

Medidas de acogimiento emergente y custodia policial

Durante el debate se puso de relieve el operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional y delegados del Ministerio del Interior una vez conocida la agresión en el Guasmo Sur.

Las autoridades activaron protocolos de acogimiento emergente con el fin de otorgar protección integral y resguardo a la niña afectada, medida cautelar que rige mientras las entidades judiciales y los peritos avanzan en el esclarecimiento del hecho.

Trámite prioritario para dos proyectos normativos

Como consecuencia del acuerdo legislativo, las comisiones especializadas deberán acelerar el tratamiento de reformas orientadas a combatir la violencia contra la niñez.

El compromiso recae prioritariamente sobre la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, mesa que tiene en análisis el proyecto de Ley para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el proyecto de Ley de Prevención, Erradicación y Sanción de la Pornografía Infantil.

Notificación al Ejecutivo y celeridad a comisiones

La disposición aprobada por el Pleno conmina a todos los comités de trabajo parlamentario a dar máxima celeridad a las iniciativas que fortalezcan el sistema de protección de derechos de los menores.

El contenido íntegro del pronunciamiento será notificado formalmente tanto a la Presidencia de la República como a la Comisión de Transparencia para iniciar el seguimiento de los textos legales.

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