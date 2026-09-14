Padrastro que agredió a niña en Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Esmeraldas

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Carlos Q., señalado por agredir a su hijastra de 9 años en el Cooperativa Causa Proletaria, en el Guasmo Sur, en Guayaquil, fue trasladado a la cárcel de Esmeraldas, donde deberá cumplir 40 días de prisión. Su traslado se hizo efectivo la noche del domingo 13 de septiembre de 2026, así lo informó la cuenta oficial de la Presidencia de Ecuador.

El hombre, identificado por la Policía Nacional como ‘El agresor del Guasmo Sur’, se encuentra privado de su libertad desde el sábado 12 de septiembre de 2026. “Quien agreda, abuse o se aproveche de los más vulnerables será encontrado y responderá ante la justicia”, indicó la presidencia.

Cuarenta días pasará en la cárcel

La sentencia de 40 días de privación de libertad para Carlos Q., de 32 años, la dictaminó un juez de Garantías Penales especializado en Violencia de Género La sentencia fue dictada por una contravención de violencia de género.

El general Walter Villarroel, comandante de Policía de la Zona 8, señaló que esta no sería la primera agresión en la que estaría involucrado el acusado. Familiares de la niña indicaron que las agresiones eran constantes, y que incluso otro menor de 3 años, hijo del hombre, sería víctima de sus maltratos.

Tras conocerse el caso de la niña, el Ministerio de Desarrollo Humano acudió al hogar para brindar acompañamiento psicológico a la familia. La menor permanecerá en una casa de acogida por 30 días.

Fue grabado mientras la agredía

La agresión contra la menor de 9 años quedó registrada en un video que circuló en redes. En éste se puede observar cómo el hombre golpea a su hijasta y posteriormente la arrastra por el suelo.

Tras la agresión, vecinos del sector intervinieron y comenzaron a golpear al padrastro. Carlos Q. abandonó posteriormente el domicilio.

La Policía realizó labores investigativas que permitieron identificar y localizar al hombre. Finalmente fue detenido en la avenida de las Américas, frente al Cuartel Modelo.



Preguntas frecuentes sobre hombre que agredió a su hijastra de nueve años

❓ ¿Quién es Carlos Q., acusado de agredir a su hijastra de 9 años en Guasmo Sur?

Carlos Q., de 32 años, es el hombre identificado por la Policía Nacional como presunto agresor de una niña de 9 años en Guasmo Sur, Guayaquil.

El caso se conoció luego de que un video de la agresión circulara en redes sociales. La Policía inició labores de investigación para localizar al hombre, quien fue detenido el sábado 12 de septiembre de 2026.

❓ ¿Cuántos días de prisión deberá cumplir Carlos Q. por la agresión a su hijastra?

Carlos Q. deberá cumplir 40 días de privación de libertad.

La sentencia fue dictada por un juez de Garantías Penales especializado en Violencia de Género por una contravención de violencia de género. El acusado fue trasladado la noche del domingo 13 de septiembre a una cárcel de Esmeraldas.

❓ ¿Dónde está detenido Carlos Q. tras la agresión a una niña en Guasmo Sur?

Carlos Q. fue trasladado a una cárcel de Esmeraldas, donde cumplirá los 40 días de prisión establecidos por la justicia.

El hombre permanecía privado de su libertad desde el sábado 12 de septiembre. Su traslado fue informado por la cuenta oficial de la Presidencia de Ecuador.

❓ ¿Cómo fue identificado y detenido el presunto agresor de una niña de 9 años en Guayaquil?

La Policía realizó labores investigativas para identificar y localizar a Carlos Q., quien fue detenido en la avenida de las Américas, frente al Cuartel Modelo.

La investigación se inició después de que se conociera el video de la agresión. Según familiares de la menor, las agresiones habrían sido constantes y, de acuerdo con el comandante de la Zona 8, esta no sería la primera agresión en la que estaría involucrado el acusado.

❓ ¿Qué ocurrió con la niña de 9 años que fue agredida en Guasmo Sur?

La niña recibió atención y acompañamiento psicológico junto con su familia por parte del Ministerio de Desarrollo Humano.

La agresión quedó registrada en un video difundido en redes sociales, en el que se observa al hombre golpeando y arrastrando a la menor. Tras el hecho, vecinos intervinieron y agredieron al presunto agresor, quien posteriormente abandonó el domicilio.

Te recomendamos