Padrastro que agredió a niña en Guayaquil deberá cumplir 40 días de prisión

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Un juez de Garantías Penales especializado en Violencia de Género dispuso 40 días de privación de libertad para Carlos Q., de 32 años, señalado por agredir a su hijastra de 9 años en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

La decisión se conoció después de la captura del hombre, ocurrida el sábado 12 de septiembre de 2026. El caso generó conmoción luego de que videos de la agresión contra la menor circularan en redes sociales.

Agresión contra la niña ocurrió en el Guasmo Sur

El hecho ocurrió la noche del 11 de septiembre en el Guasmo Sur. En las imágenes difundidas se observa al hombre golpeando y arrastrando por el suelo a la niña.

Tras la agresión, vecinos del sector intervinieron y comenzaron a golpear al padrastro. Carlos Q. abandonó posteriormente el domicilio.

La Policía realizó labores investigativas que permitieron identificar y localizar al hombre. Finalmente fue detenido en la avenida de las Américas, frente al Cuartel Modelo.

Carlos Q. recibió 40 días de privación de libertad

Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, la diligencia judicial fue reservada y el expediente no es público. El proceso fue asignado a un juzgado especializado en violencia de género.

El magistrado ordenó 40 días de privación de libertad por una contravención de violencia de género. La medida rige desde el sábado en que Carlos Q. fue detenido.

El general Walter Villarroel, comandante de Policía de la Zona 8, señaló que esta no sería la primera agresión en la que estaría involucrado el acusado. Familiares de la niña indicaron que las agresiones eran constantes, aunque en los registros de Fiscalía no constan denuncias previas contra Carlos Q.

Tras conocerse el caso de la niña, el Ministerio de Desarrollo Humano acudió al hogar para brindar acompañamiento psicológico a la familia.

Segura E.P. también anunció atención integral para las víctimas del caso de maltrato infantil ocurrido en Guayaquil.

La Gerencia de Reconstrucción del Tejido Social de #SeguraEP y la Dirección de Salud e Higiene de @alcaldiagye acudieron a brindar apoyo en el caso de la menor agredida y coordinar acciones y acompañamiento con asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social.… pic.twitter.com/TGyjCRoaca — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) September 13, 2026

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