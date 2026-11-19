Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Una nueva investigación de la Fiscalía General del Estado puso bajo la lupa a varias empresas relacionadas con la comercialización de insumos médicos en Guayas. La mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026, las autoridades ejecutaron varios allanamientos en los cantones Durán y Samborondón, como parte de una causa que guarda relación con un proceso penal en el que figura Xavier Jordán.

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Fiscalía investiga a empresas vinculadas con la venta de insumos médicos en el caso de Xavier Jordán

Durante el operativo, los agentes intervinieron las oficinas de 13 empresas y la vivienda de una persona identificada como alias ‘V’, en Samborondón.

De las compañías intervenidas, ocho están ubicadas en Durán y cinco en Samborondón. Además de la comercialización de insumos médicos, varias de ellas tendrían actividades económicas relacionadas con el alquiler y la compraventa de bienes inmuebles y la organización de eventos.

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La Fiscalía ejecutó estas diligencias como parte de una investigación previa por supuesto lavado de activos, que guarda relación con una causa por delincuencia organizada que comenzó en 2020.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de alias ‘V’ ni los nombres de las empresas intervenidas. Tampoco han confirmado si el operativo dejó personas detenidas.

#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc lidera un operativo en #Samborondón, por una investigación previa por posible #LavadoDeActivos. Las diligencias se ejecutan en el inmueble de alias “V” y en las oficinas de 13 empresas relacionadas con contratos para la venta de insumos médicos. https://t.co/ouwayE0Pwb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 19, 2026

La relación de Xavier Jordán con la investigación en Guayas

El antecedente de esta investigación se remonta a un proceso penal por delincuencia organizada, relacionado con la comercialización de insumos médicos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.

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La Fiscalía sostiene que, entre 2015 y 2020, una organización consiguió pagos a favor de empresas vinculadas con sus integrantes mediante convenios de pago y el fraccionamiento de compras para evitar procesos de subasta inversa.

Dentro de esta causa figuran Xavier Jordán y Pablo M. El primero suscribió convenios de pago de la empresa Raismonel S.A. con el hospital Teodoro Maldonado Carbo entre 2017 y 2018.

Por su parte, Pablo M., era gerente general de Biosalud S.A., compañía que suscribió convenios con los dos hospitales del IESS.

La situación judicial de Xavier Jordán en Estados Unidos

Xavier Jordán y Pablo M., no enfrentaron la audiencia de juicio por delincuencia organizada debido a que permanecían prófugos. La legislación ecuatoriana no permite el juzgamiento en ausencia por este delito.

El 16 de septiembre de 2026, agentes migratorios de Estados Unidos detuvieron a Jordán en Doral, Florida. Actualmente permanece en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana.

En octubre, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que Jordán no consiguió el asilo y que está pendiente una audiencia para avanzar en su eventual deportación.

Jordán también enfrenta un proceso penal en el caso Magnicidio FV, por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En cuanto a la nueva investigación por supuesto lavado de activos, todavía no existen personas procesadas.

Allanamientos ponen bajo la lupa negocios vinculados a Xavier Jordán; preguntas frecuentes

¿Qué investiga la Fiscalía en los allanamientos realizados en Durán y Samborondón? La Fiscalía investiga un supuesto lavado de activos relacionado con empresas dedicadas a la comercialización de insumos médicos en Guayas.

El operativo del 19 de noviembre de 2026 incluyó allanamientos a 13 empresas y a la vivienda de una persona identificada como alias ‘V’. ¿Cuántas empresas fueron allanadas y dónde están ubicadas? Las autoridades intervinieron 13 empresas durante el operativo.

Ocho están ubicadas en Durán y cinco en Samborondón. Varias también tendrían actividades relacionadas con bienes inmuebles y organización de eventos. ¿Qué relación tiene Xavier Jordán con esta investigación? La nueva causa guarda relación con un proceso por delincuencia organizada iniciado en 2020, en el que figura Xavier Jordán.

Ese expediente investiga operaciones relacionadas con la comercialización de insumos médicos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos del IESS. ¿Qué pasó con Xavier Jordán en Estados Unidos? Xavier Jordán fue detenido el 16 de septiembre de 2026 en Doral, Florida, por agentes migratorios de Estados Unidos.

Actualmente permanece en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana, mientras continúa su situación migratoria y está pendiente una audiencia relacionada con una eventual deportación. ¿Hay detenidos o procesados por la nueva investigación de lavado de activos? Hasta la información disponible, la Fiscalía no ha confirmado personas detenidas durante los allanamientos.

Tampoco existen todavía personas procesadas dentro de esta nueva investigación por supuesto lavado de activos.

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