Xavier Jordán vuelve al registro del ICE y se conoce dónde está

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La situación migratoria de Xavier Jordán en Estados Unidos registró un nuevo episodio este jueves 15 de octubre de 2026. El ecuatoriano, detenido desde el 16 de septiembre en ese país, desapareció temporalmente del sistema de localización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, horas después, su nombre volvió a constar en la plataforma oficial.

Xavier Jordán continúa en el mismo centro de detención del ICE

El portal de la agencia estadounidense identifica al ecuatoriano como Xavier Edmundo Jordan Mendoza y señala que permanece en el Winn Correctional Center, ubicado en Winnfield, Luisiana.

Se trata del mismo establecimiento donde el ICE lo registró después de su detención en Doral, Florida. La plataforma también detalla la dirección del centro, en 560 Gum Spring Road, y la oficina migratoria ERO Oakdale.

La desaparición temporal de sus datos no cuenta con una explicación oficial. Las autoridades estadounidenses tampoco informaron sobre algún traslado durante las horas en las que Jordán dejó de aparecer en el localizador.

Richard Díaz, abogado de Jordán en Estados Unidos, señaló que desconocía la ubicación de su representado durante la ausencia del registro. El jurista consideró la posibilidad de un traslado a otro centro o de un envío a Ecuador, aunque indicó que las autoridades debían notificar cualquier cambio de lugar de detención.

Díaz también confirmó que la esposa del ecuatoriano recuperó su libertad tras el pago de una fianza que las autoridades le concedieron la semana anterior.

José Serrano también desapareció del registro del ICE antes de su deportación

El exministro del Interior José Serrano atravesó una situación similar durante su permanencia bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

El 22 de junio de 2026, su nombre dejó de aparecer en el sistema del ICE mientras permanecía en el centro de detención de Krome, en Miami.

Al día siguiente, la plataforma registró su traslado al Centro Correccional del Condado de Adams, en Misisipi.

Posteriormente, el 28 de agosto, las autoridades estadounidenses ejecutaron su deportación a Ecuador. Tras su llegada, Serrano ingresó a la cárcel El Encuentro, en Santa Elena, por su supuesta vinculación con el asesinato de Fernando Villavicencio.

Este antecedente muestra que la ausencia de un nombre en el localizador puede coincidir con distintos movimientos dentro del sistema migratorio, aunque no permite establecer que Jordán atraviese el mismo procedimiento.

Por qué Estados Unidos mantiene detenido a Xavier Jordán

El portavoz del ICE, Néstor Yglesias, explicó a Telemundo 51 que Jordán ingresó a Estados Unidos el 3 de febrero de 2020, con autorización para permanecer hasta el 2 de agosto de ese año.

Según el funcionario, el ecuatoriano excedió el tiempo permitido y no abandonó el país después del vencimiento de su autorización migratoria.

Yglesias indicó que Jordán continuará bajo custodia mientras las autoridades resuelven su proceso de deportación.

Por su parte, Juan Carlos Salazar, abogado del ecuatoriano en Ecuador, confirmó a EFE que el arresto responde a un procedimiento migratorio.

El sistema público del ICE no proporciona detalles sobre el expediente, posibles audiencias o la existencia de una orden final de deportación.

Qué pasará con Xavier Jordán y sus procesos judiciales en Ecuador

Jordán enfrenta órdenes de prisión preventiva en Ecuador por su presunta vinculación con el asesinato de Fernando Villavicencio, el caso Metástasis, relacionado con supuesta delincuencia organizada, y otro proceso por supuesta corrupción en contratos hospitalarios.

Tras su detención en septiembre, autoridades del Ministerio del Interior ecuatoriano estimaron un posible retorno al país en aproximadamente 15 días.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Nacional no recibió notificaciones ni alertas internacionales sobre un eventual traslado que requiera activar los protocolos de recepción en Ecuador, según la información disponible.

La deportación y la extradición constituyen procedimientos distintos. La primera depende de las decisiones migratorias de Estados Unidos, mientras que la segunda responde a una solicitud de entrega para que una persona comparezca ante la justicia de otro país.

Si las autoridades estadounidenses disponen la deportación de Jordán y determinan que Ecuador será su destino, las autoridades ecuatorianas podrían ejecutar las órdenes judiciales vigentes.

Por ahora, el registro del ICE vuelve a situar al ecuatoriano en Luisiana, sin una fecha oficial para una eventual deportación.

Detención de Xavier Jordán; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué pasó con Xavier Jordán en Estados Unidos el 15 de octubre de 2026? Xavier Jordán desapareció temporalmente del sistema de localización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el jueves 15 de octubre de 2026, pero su nombre volvió a aparecer horas después.

Contexto: El registro actualizado confirma que el ecuatoriano permanece en el mismo centro de detención de Luisiana. Las autoridades estadounidenses no explicaron por qué sus datos dejaron de aparecer temporalmente en la plataforma. ❓ ¿Dónde está detenido Xavier Jordán actualmente en Estados Unidos? Según el registro del ICE del 15 de octubre de 2026, Xavier Edmundo Jordan Mendoza permanece en el Winn Correctional Center, en Winnfield, Luisiana.

Contexto: El establecimiento está ubicado en 560 Gum Spring Road y corresponde a la oficina migratoria ERO Oakdale. Es el mismo centro donde el ICE registró al ecuatoriano después de su detención en Florida. ❓ ¿Por qué Xavier Jordán desapareció del sistema de localización del ICE? Las autoridades estadounidenses no informaron las razones por las que Xavier Jordán dejó de aparecer temporalmente en el localizador del ICE.

Contexto: Su abogado en Estados Unidos, Richard Díaz, planteó la posibilidad de un traslado o de un envío a Ecuador. Sin embargo, el registro volvió a mostrar al ecuatoriano en el mismo centro de detención de Luisiana. ❓ ¿Xavier Jordán fue trasladado a otra cárcel de Estados Unidos? No existe una confirmación oficial de un traslado de Xavier Jordán. El registro actualizado del ICE lo sitúa en el Winn Correctional Center, donde ya permanecía detenido.

Contexto: Durante las horas en que desapareció del localizador, su abogado desconocía su ubicación. La plataforma volvió a mostrar sus datos sin que las autoridades explicaran la interrupción del registro. ❓ ¿Xavier Jordán fue deportado a Ecuador? No. Según la información disponible hasta el 15 de octubre de 2026, Xavier Jordán continúa bajo custodia migratoria en Estados Unidos y no existe una confirmación oficial de su deportación.

Contexto: El ICE volvió a registrar su ubicación en Luisiana. Además, la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Nacional de Ecuador no recibió notificaciones sobre un eventual traslado que requiriera activar protocolos de recepción. ❓ ¿Por qué detuvieron a Xavier Jordán en Estados Unidos? El ICE informó que Xavier Jordán permaneció en Estados Unidos después del vencimiento de su autorización migratoria, que concluía el 2 de agosto de 2020.

Contexto: El portavoz Néstor Yglesias explicó a Telemundo 51 que Jordán ingresó al país el 3 de febrero de 2020. Según el funcionario, el ecuatoriano continuará bajo custodia mientras las autoridades resuelven su proceso de deportación. ❓ ¿Cuándo y dónde detuvieron a Xavier Jordán en Estados Unidos? Xavier Jordán fue detenido el 16 de septiembre de 2026 en Doral, Florida, por un procedimiento migratorio.

Contexto: Posteriormente, el ICE lo registró en el Winn Correctional Center, en Luisiana. Su abogado en Ecuador, Juan Carlos Salazar, confirmó a EFE que el arresto responde a un procedimiento migratorio estadounidense.

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