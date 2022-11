Reservaciones en Esmeraldas y Guayas caen para el feriado de noviembre

En algunas playas de Esmeraldas se han conformado brigadas de seguridad. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Las reservaciones turísticas en las provincias de Esmeraldas y Guayas registran una caída a puertas del inicio del feriado del Día de los Difuntos y por la Independencia de Cuenca. El asueto, que genera gran expectativa al sector de turismo, va del 3 al 6 de noviembre.

Las cancelaciones se registraron, sobre todo, a partir de esta semana y se intensificaron este martes 1 de noviembre. Esto debido a los hechos de violencia ocurridos en las provincia del Guayas y Esmeraldas, por atentados con explosivos.

A esto se suma el estado de excepción en Guayas y Esmeraldas, declarado por el Gobierno. "Nadie va a querer ir a esos lugares para estar en un toque de queda y pasar encerrado", dijo Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador.

Las reservaciones son menores al 20%

En Internet, propietarios de hoteles y departamentos en la provincia de Esmeraldas promocionaban sus hospedajes por cancelaciones de última hora.

Tamara, propietaria de departamentos en Same, recibió la cancelación de todas sus reservas, el martes 1 de noviembre. "Todos me expresaron que no viajarán porque se sienten inseguros y tienen miedo, sobre todo por los mensajes que circulan en las redes sociales. El estado de excepción influyó mucho en su decisión", comentó.

Según la Cámara de Comercio de Turismo de Esmeraldas, se estimaba el 30% de reservaciones en la ciudad de Esmeraldas. Pero en los últimos días, se cancelaron más de la mitad. Es así, que ahora la expectativa de reservas turísticas es de entre el 10 y 15%, "en el mejor de los casos", aseguró Jorge Benítez, presidente del gremio.

También Guayas tiene afectación. En el caso de Guayaquil, se estima un 20% de reservas, según Muñetón. "Ayer había hoteles llenos en la ciudad, de personas que se iban a quedar o se trasladaban a las playas, pero desocuparon el hotel y se fueron".

El directivo recalcó que estas estimaciones pueden variar, dependiendo de los hechos de violencia, que se han seguido registrando en las últimas horas.

La estrategia de los propietarios de los establecimientos para no perder visitantes es ofrecer promociones. Sara Moyano es empresaria turística. Ella tiene un hotel en Atacames, el cual ya tiene confirmado el 60% de reservas. Para incentivar a los clientes, ofreció precios de temporada baja, descuentos de tercera noche y gratuidad en algunos servicios, comentó.

Habitantes se organizan para brindar seguridad a los turistas

Actualmente, en la provincia de Esmeraldas se han intensificado los controles. Policías y militares han sido movilizados a los puntos más críticos para evitar nuevos actos violentos.

Si bien estas situaciones se han registrado en la capital provincial, Benítez recalcó que en los otros cantones, sobre todo en las playas, no hay antecedentes de hechos de violencia.

De todas formas, son los mismos vecinos y propietarios de los negocios quienes se están organizando para brindar seguridad a los turistas. Los hoteleros de Atacames trabajan en conjunto con las autoridades para monitorear la zona y reportear cualquier incidente. "Estamos organizados por franjas y contamos con cámaras de seguridad para cuidar a los turistas", dijo Moyano.

Además, en algunas playas se han conformado brigadas de seguridad, porque quieren recibir personas en este feriado. Los comerciantes viven del día a día y tienen expectativas de los ingresos de esta época, dijo Benítez.

Los departamentos han reforzado la seguridad privada y trabajan en coordinación con la Policía. "Los vecinos conocen a la población y saben identificar a personas extrañas. Están pendientes cuando ven a los delincuentes, actúan de forma inmediata y alertan a las autoridades", contó Tamara.

Ahora, el sector turístico de Esmeraldas espera que la situación de inseguridad se controle para poder activar los feriados de diciembre, sobre todo el de Año Nuevo.

