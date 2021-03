La regulación a los 'scooter' en Quito será según el tipo de motor

La venta y el uso de vehículos eléctricos de movilidad personal crecen en Quito. A diario, en vías como la Amazonas (norte), circulan personas en escúteres, bicicletas eléctricas y motonetas. Eso llamó la atención del Municipio y ahora quiere regular su uso.

Luis Fernando Fonseca tiene 33 años. Vive en Calderón y alquila escúteres, que se ofertan mediante aplicaciones para teléfonos móviles. Es usuario desde el 2019 y dice que se animó después de que no lograra renovar la credencial para utilizar la bicicleta pública.



Desde su casa toma un taxi o bus. Así llega hasta el sector de El Labrador, en donde ya puede usar el escúter para movilizarse por el hipercentro. Sostiene que la habilitación de las ciclovías genera más confianza para utilizarlos.



Una de las empresas que oferta ese servicio en Quito es Hop Scooter. Alfonso Celi, CEO de Hop, comenta que empezaron a finales del 2019 con cerca de 5 000 usuarios. Al momento ya tienen 30 000 suscriptores en la ciudad.



El mecanismo de uso es sencillo. Se requiere de una tarjeta de crédito para la afiliación. Después, el costo que se paga se calcula de acuerdo con los kilómetros recorridos. Celi cuenta que los escúteres se pueden movilizar entre la Río Coca y la avenida Orellana.



Según Fonseca, uno de los problemas que tuvo al principio fue el arranque. La aceleración es mucho más rápida que la de una bici normal. “Movilizarse entre peatones, por ejemplo, ya es un problema”, dice. Por eso le parece importante una vía exclusiva.



Para evitar todo tipo de conflictos con los peatones y los mismos ciclistas, el Cabildo trabaja en una reforma al Código Municipal. Fernando de la Torre, director metropolitano de Transportes Sostenibles, explica que habrá una categorización para cada vehículo.



La reforma contempla cinco tipos, para lo cual se definieron tres elementos que determinarán la categoría: la potencia del motor, el peso y la inercia (fuerza requerida para moverse y detenerse).



La ejecución de la normativa tiene un avance del 96%. Actualmente se analizan las categorías en las que se ubicará a los vehículos. De la Torre dice que la referencia serán las bicicletas; los que se asemejen en peso, velocidad e inercia serán catalogados bajo ese tipo.



La clave está en que mientras más potencia tenga un vehículo eléctrico más cerca estará de aquellos que actualmente requieren de revisión técnica vehicular, matrícula y un tipo de licencia para conducir.



Actualmente, en las ciclovías se puede observar a cualquier tipo de estos vehículos circular sin importar la velocidad que alcance o el tamaño que tenga. Según De la Torre, la clasificación también determinará la forma de circular.



Por ejemplo, a una bicicleta eléctrica u otro vehículo cuyo motor eléctrico supere los 750 vatios se los considerará motorizados y no podrán circular por las ciclovías. Además, al conductor se le requerirá el uso de casco homologado, como a los motociclistas.



La velocidad final que pueda alcanzar será importante. De la Torre señala que esa fue la manera en que otros países lograron regular el uso.

La circulación de este tipo de vehículos creció durante la pandemia por el covid-19.



De acuerdo con los datos de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), actualmente hay hasta 3 000 ciclistas diariamente en la ciclorruta. Cuando se abrió la vía que se adecuó a lo largo de la Amazonas, en junio pasado, se contabilizaban 300 en promedio.



El auge de estos vehículos también llamó la atención de las casas comerciales.

De acuerdo con datos recabados por la Cámara de Comercio de Quito, existió un incremento del 560% en la compra de escúteres eléctricos durante el 2020. También hubo un aumento en la importación de bicicletas manuales y eléctricas.



Pese a las restricciones que habrá, el Municipio no quiere desincentivar su uso. Por ello, en la normativa se establecerán estímulos como el no tener que acogerse al Hoy no Circula y un costo menor para el registro o matriculación.



La reforma la presentará el alcalde Jorge Yunda hasta la primera semana de abril pró­ximo. El Burgomaestre tendrá que proponerla en el Concejo Metropolitano .