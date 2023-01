Víctimas del aluvión en La Comuna aún están afectados, a un año de la tragedia

El 31 de enero se cumple un año del aluvión en La Gasca y La Comuna y sus habitantes aún no superan los estragos del mismo. Foto: Archivo EL COMERCIO

En menos de una semana se conmemora el primer año del aluvión ocurrido en La Gasca y La Comuna, y los afectados aún no superan la tragedia y muchos viven un viacrucis.

Cristian Cumbajin es uno de ellos. “Yo fui el primero que arrastró el aluvión”, cuenta.

Él se encontraba dentro de su taxi cuando lo sorprendió la ola de lodo. Su pierna se rompió en varias partes y no ha logrado que le operen.

Camina con muletas y decidió entablillar su pierna por su propia cuenta. El Gobierno le devolvió su auto, pero no lo puede manejar.

“Del municipio no me han ayudado. Necesito que me operen”, pide angustiado.

Antes era el sustento de su hogar y ahora no puede trabajar. Su esposa se convirtió en la cabeza de la familia junto a su hija que también trabaja.

Está desesperado y no sabe qué hacer. Durante la última atención hospitalaria los médicos le indicaron que si el hueso no está libre de infección tendrán que cortarle la pierna.

La tragedia dejó como resultado 28 muertos y 160 familias damnificadas, según el Cabildo quiteño. La misma entidad informó que la inversión en un plan de rehabilitación, reactivación y recuperación fue de USD 8,7 millones.

Además, añade que entregaron USD 21 100 en materiales de construcción. Entre los beneficiados está Luis Tumipamba cuya casa se inundó y quedó bajo el lodo.

“El municipio solo me dio 200 bloques y 30 quintales de cemento”, dice. Para restaurar su casa ha tenido que acceder a un crédito en la banca privada.

Asegura que ahora quedó endeudado y esperando la ayuda que le ofrecieron las autoridades.

Los daños en las viviendas obligaron a familias enteras a marcharse por 10 días. Otros ya no pudieron volver porque el riesgo no es mitigable.

Así le sucedió a Karina Vela que vive con su esposo y sus tres hijos. Ella espera la reubicación porque “ya no se puede más” con el pago del arriendo. Su vivienda estaba cerca de la quebrada El Tejar donde inició el aluvión.

Para mejorar el sistema de captación, el municipio lleva a cabo estudios de diseño de obras por USD 235 000. Además del cerramiento que se empezó a construir en noviembre de 2022.

