Usuarios tendrán cuatro días de cierre en el redondel de Conocoto

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La circulación automotriz en el valle de Los Chillos experimentará restricciones absolutas durante el feriado del 9 de octubre. Frente a la ejecución de intervenciones viales programadas en la parroquia, el flujo habitual que conecta con el redondel de Conocoto quedará inhabilitado de manera completa para el paso de vehículos desde la noche de este jueves 8 de octubre de 2026, obligando a los usuarios a modificar sus trayectos cotidianos.

Bloqueo vehicular continuo en el redondel de Conocoto

La medida restrictiva en el redondel de Conocoto empezará a regir formalmente a partir de las 22:00 del jueves 8 de octubre y se extenderá hasta las 17:00 del domingo 11 de octubre.

Esta disposición contempla la suspensión íntegra del tránsito de automotores sobre el intercambiador circular durante ese intervalo de tiempo, con el fin de permitir el despliegue de maquinaria y personal técnico sobre la calzada.

Intervención de adoquinado en aceras parroquiales

El origen de la suspensión vehicular responde al desarrollo de labores de adoquinado de aceras en dos arterias conectadas con el sector. Los trabajos se concentrarán sobre las calles García Moreno y Camilo Ponce Enríquez, ubicadas en el perímetro central de la parroquia rural, interviniendo los andenes peatonales de dichas vías públicas.

Calendario coordinado durante el feriado nacional

La elección del cronograma de obra se estableció durante los días festivos de la Independencia de Guayaquil con el propósito de aprovechar la reducción de actividades ordinarias.

Las autoridades locales fijaron este lapso para evitar el congestionamiento vehicular pesado que se genera habitualmente a lo largo de las jornadas laborables regulares y aminorar las complicaciones en los desplazamientos dentro de esta zona suburbana.

Habilitación de desvíos y control operativo

Ante las molestias temporales derivadas del bloqueo, el Municipio instó a los usuarios de las vías y a los conductores a programar sus desplazamientos con debida anticipación.

La movilidad en el sector contará con rutas alternativas que estarán señalizadas y habilitadas, disponiendo del resguardo de uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito para encauzar el paso de los automóviles.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo empieza y termina el cierre en el redondel de Conocoto?

Inicia a las 22:00 del jueves 8 de octubre y concluye a las 17:00 del domingo 11 de octubre de 2026.

Se trata de una inhabilitación total del paso de vehículos durante los días de asueto por la Independencia de Guayaquil.

❓ ¿Qué calles serán intervenidas junto al redondel de Conocoto?

Las calles García Moreno y Camilo Ponce Enríquez.

En estas vías se desarrollarán labores de adoquinado de aceras a cargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

❓ ¿Por qué se cerrará el redondel de Conocoto durante el feriado de octubre?

Para evitar el tránsito vehicular pesado de los días laborables y reducir el impacto en la movilidad.

La planificación técnica aprovechó las jornadas no laborables para ejecutar los trabajos de infraestructura peatonal.

❓ ¿Qué entidad coordinará el tráfico alterno por el redondel de Conocoto?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La institución dispondrá personal y señalización en los desvíos habilitados para orientar a los conductores.

❓ ¿Qué recomendación vial se emitió por los trabajos en el redondel de Conocoto?

Programar los viajes con anticipación y utilizar las rutas alternas señalizadas.

Las autoridades exhortaron a la comprensión de la comunidad frente a las incomodidades temporales generadas por la obra.

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