El tráfico de Quito se complica tras la granizada

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Luego de la granizada registrada la tarde de este miércoles 7 de octubre en Quito, avenidas y calles tienen mayor carga vehicular. El taponamiento de sumideros por la cantidad de agua y la histórica carga de granizo ocasionaron que el agua dificulte el paso de peatones y vehículos.

En el centro norte de Quito, la calle Reina Victoria, a la altura de la avenida Colón, permanece cerrada, según reportó el sistema ECU 911, a las 17:45. El monitoreo en el sector por cámaras de vigilancia es permanente, indicaron, hasta pasar esta emergencia.

Cámaras muestran congestión en diferentes sectores de Quito

De acuerdo a la cuenta de X del ECU 911, sobre las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas se registra congestionamiento; mientras que más al sur a la altura del Seminario Mayor buses y autos livianos disminuyen sus velocidad por precaución en la calzada mojada.

En calles como la Pichincha, Versalles, Cordero, Ulloa, Colón y Juan León Mera se pudo ver gran cantidad de granizo y agua complicando el tráfico de la tarde. Filas de carros se pueden ver a esta hora en estos sectores de la urbe, por lo que se recomienda circular por debajo de los límites de velocidad para evitar siniestros

Por su parte la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que sus agentes se encuentran en intersecciones importantes gestionando en tránsito para evitar mayor tráfico.

Un árbol cayó en la Atahualpa

La caída de un árbol se registró en el norte de Quito, en la av. Atahualpa entre Amazonas y 10 de Agosto, esto ocasionó que la circulación vehicular se restringa en el sector. Hasta las 17:52 de este miércoles 7 de octubre la calle todavía estaba cerrada, según la AMT

Peatones afectados

Debido a la cantidad de granizo que se acumuló en veredas y calles de Quito, los peatones se vieron afectados al salir de sus oficinas y lugares de trabajo. Una gruesa capa blanca cubría las calles impidiendo que muchos puedan dirigirse a sus destinos.

Entidades municipales realizaron trabajos de limpieza y destaparon alcantarillas para que el nivel del granizo disminuya. En imágenes que circulan en redes sociales, ciudadanos compartieron lo que sucedía en algunos sectores y registraron este evento.

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