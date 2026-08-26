Trolebús y Ecovía reactivan cinco expresos escolares desde el 1 de septiembre en Quito

Los estudiantes de Quito volverán a contar con cinco rutas de expresos escolares en el Trolebús y la Ecovía desde el martes 1 de septiembre, cuando comenzará el año lectivo. La Empresa de Pasajeros reactivará estos servicios con recorridos directos durante las primeras horas de la mañana.
Las unidades saldrán entre las 06:05 y las 06:30 y aplicarán una tarifa estudiantil de 0,17 dólares. El Municipio busca facilitar el traslado de los alumnos a sus unidades educativas y reducir la congestión en el transporte público ante el aumento de pasajeros por el inicio de clases.
El Trolebús tendrá dos rutas de expresos escolares. La primera cubrirá el trayecto entre la Terminal Quitumbe y Colón, con salidas a las 06:05 y 06:15. El recorrido incluirá las paradas Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara y Colón.
La segunda ruta partirá desde la estación El Recreo hacia Colón a las 06:15 y 06:30. Las unidades pararán en El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido y Colón.
La Ecovía operará tres rutas. Una conectará la Terminal Quitumbe con el Playón Marín, con salidas a las 06:15 y 06:30. Sus paradas serán Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar y Playón de La Marín.
Otra ruta saldrá desde la estación Guamaní hacia De las Universidades a las 06:05 y 06:15. El recorrido incluirá Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar, Playón de La Marín, Simón Bolívar y De las Universidades.
El tercer expreso partirá desde la estación Río Coca hacia el Playón Marín a las 06:15 y 06:30. Las unidades pararán en Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar y Playón de La Marín.
Los profesores podrán utilizar los expresos escolares si presentan su respectiva credencial. También podrán acceder los padres, madres de familia y acompañantes de los niños más pequeños.
Agentes de tránsito estarán presentes en distintos puntos durante la operación de los expresos escolares y del servicio regular en los demás circuitos. Su labor buscará garantizar el cumplimiento de los tiempos de viaje y controlar la invasión de los carriles exclusivos del Trolebús y la Ecovía.
🎒#RegresoAClases2026 | ¡Se acabaron las vacaciones y en @PasajerosQuito estamos listos para llevarte a las aulas! 📚— Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) August 26, 2026
🚌 ¡Los Expresos Escolares del Trole y la Ecovía estarán a tu servicio desde el 1 de septiembre!
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