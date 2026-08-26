Trolebús y Ecovía reactivan cinco expresos escolares desde el 1 de septiembre en Quito

Los estudiantes de Quito volverán a contar con cinco rutas de expresos escolares en el Trolebús y la Ecovía desde el martes 1 de septiembre, cuando comenzará el año lectivo. La Empresa de Pasajeros reactivará estos servicios con recorridos directos durante las primeras horas de la mañana.

Las unidades saldrán entre las 06:05 y las 06:30 y aplicarán una tarifa estudiantil de 0,17 dólares. El Municipio busca facilitar el traslado de los alumnos a sus unidades educativas y reducir la congestión en el transporte público ante el aumento de pasajeros por el inicio de clases.

Rutas y horarios de los expresos escolares

El Trolebús tendrá dos rutas de expresos escolares. La primera cubrirá el trayecto entre la Terminal Quitumbe y Colón, con salidas a las 06:05 y 06:15. El recorrido incluirá las paradas Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara y Colón.

La segunda ruta partirá desde la estación El Recreo hacia Colón a las 06:15 y 06:30. Las unidades pararán en El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido y Colón.

La Ecovía operará tres rutas. Una conectará la Terminal Quitumbe con el Playón Marín, con salidas a las 06:15 y 06:30. Sus paradas serán Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar y Playón de La Marín.

Otra ruta saldrá desde la estación Guamaní hacia De las Universidades a las 06:05 y 06:15. El recorrido incluirá Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar, Playón de La Marín, Simón Bolívar y De las Universidades.

El tercer expreso partirá desde la estación Río Coca hacia el Playón Marín a las 06:15 y 06:30. Las unidades pararán en Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar y Playón de La Marín.

Profesores y acompañantes también podrán usar el servicio

Los profesores podrán utilizar los expresos escolares si presentan su respectiva credencial. También podrán acceder los padres, madres de familia y acompañantes de los niños más pequeños.

Agentes de tránsito estarán presentes en distintos puntos durante la operación de los expresos escolares y del servicio regular en los demás circuitos. Su labor buscará garantizar el cumplimiento de los tiempos de viaje y controlar la invasión de los carriles exclusivos del Trolebús y la Ecovía.

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