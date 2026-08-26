Se alista el operativo vial para el regreso a clases en Quito

El Municipio de Quito presentó el cronograma y despliegue logístico integral estructurado para el regreso a clases, el cual acompañará el ingreso escalonado de 27 500 a clases en 20 Unidades Educativas Municipales y 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).

El calendario de incorporación académica establece que el 1 de septiembre ingresarán 9 500 alumnos de bachillerato e inicial; el 2 de septiembre, 10 000 estudiantes de básica superior y preparatoria; y el 3 de septiembre, 8 000 de básica media y elemental.

Operativo de control para el regreso a clases en Quito

Para resguardar los traslados y el orden en el espacio público, la administración municipal dispondrá de 3 333 efectivos diarios y 4 779 recursos logísticos.

Durante la primera semana funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU) de 05:30 a 19:00 con cobertura en el Norte, Centro, Hipercentro, Sur y Valles.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) asignará 586 agentes civiles por turno en 166 planteles priorizados y vigilará 70 puntos comerciales y papelerías.

Los agentes de control metropolitano mantendrán vigilancia en zonas como el Centro Histórico, Cotocollao y Guajaló-Cablec, además de custodiar 15 puntos de transporte y 15 paradas del Metro, priorizando San Francisco, Universidad Central e Iñaquito.

Expresos escolares, rutas del Trolebús y Ecovía

El sistema de transporte municipal habilitará unidades de expreso escolar exclusivas para estudiantes, docentes y padres acompañantes, con una tarifa reducida de 0,17 centavos de dólar y despachos a las 06:05 y 06:30. En los corredores troncales operarán circuitos especiales:

Trolebús: Rutas Quitumbe–Colón (salidas 06:05 y 06:15) y El Recreo–Colón (salidas 06:15 y 06:30) .

Rutas Quitumbe–Colón y El Recreo–Colón . Ecovía: Circuitos Quitumbe–Playón de La Marín, Guamaní–Universidades y Río Coca–Playón de La Marín, todos con frecuencias a las 06:15 y 06:30.

Obras viales y señalización en planteles educativos

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) intervino 74 kilómetros de calzadas e implementó señalización horizontal y vertical en 150 centros educativos, incluyendo pasos peatonales, reductores de velocidad y señalética de parada.

Entre los tramos viales listos constan las avenidas Oswaldo Guayasamín, Galo Plaza Lasso, Quitumbe, Rodrigo de Chávez, La Magdalena, calle Madrid y el sector de la Universidad Católica en la avenida 12 de Octubre, previendo concluir los trabajos en la Panamericana Norte este fin de semana.

Infraestructura educativa y servicios de salud

En el componente de infraestructura entra en operación la Unidad Educativa Julio Moreno Peñaherrera en Amaguaña con planta de tratamiento de aguas residuales, un nuevo bloque de aulas para 1 600 alumnos en Guayllabamba, la adecuación de dos teatros y la colocación de 200 pantallas tecnológicas.

Asimismo, las 20 instituciones municipales y 14 CEMEI contarán con cuatro profesionales de la salud por plantel, sumado a las ferias preventivas de salud que atendieron a 6 000 ciudadanos y la activación de la campaña Compra Aquicito en centros de abasto.

Preguntas frecuentes sobre el operativo vial para el regreso a clases en Quito

❓ ¿Cómo es el cronograma de ingreso escalonado en los planteles municipales de Quito?

El 1 de septiembre ingresa bachillerato e inicial; el 2 de septiembre, básica superior y preparatoria; y el 3 de septiembre, básica media y elemental.

La medida abarca a 27.500 estudiantes en 20 colegios municipales y 14 CEMEI.

❓ ¿Qué horario y costo tienen los expresos escolares municipales?

Salidas a las 06:05 y 06:30 con una tarifa preferencial de USD 0,17.

Las unidades son de uso exclusivo para estudiantes, profesores y padres de familia acompañantes.

❓ ¿Cuántos agentes de tránsito custodiarán los entornos escolares?

586 agentes civiles de tránsito por turno en 166 planteles priorizados.

La AMT monitoreará además 70 puntos comerciales y papelerías de alta afluencia.

❓ ¿Qué rutas especiales funcionarán en el Trolebús y la Ecovía?

Circuitos Quitumbe–Colón, El Recreo–Colón, Quitumbe–Playón de La Marín, Guamaní–Universidades y Río Coca–Playón de La Marín.

Los servicios operarán en las primeras horas de la mañana con salidas entre las 06:05 y 06:30.

❓ ¿Qué obras viales y educativas se habilitaron para el inicio del año lectivo?

Señalización en 150 planteles, 74 km de vías rehabilitadas y la apertura del colegio Julio Moreno Peñaherrera en Amaguaña.

La infraestructura incluye nuevas aulas en Guayllabamba e instalación de pantallas tecnológicas en colegios municipales.

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