Transportistas de Quito paralizarán el servicio si no hay focalización de combustibles

Redacción Elcomercio.com

“Por favor señor Presidente (Guillermo Lasso), tome la mejor decisión. No queremos una paralización, queremos seguir dando un buen servicio pero el alza de combustible nos está matando”. Esas fueron las palabras de Betsy Manobanda, transportista de Quito, durante una rueda de prensa el domingo 26 de septiembre del 2021.

Dirigentes del transporte urbano de la capital hablaron con los medios de comunicación para solicitar al Primer Mandatario la focalización de los combustibles.

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de transporte urbano de Quito, dijo que su intención no es realizar una paralización del servicio, sino que esta se producirá solo por el incremento del precio de los combustibles.

“Si es que esta circunstancia no se arregla, no es que vamos a declarar un paro de actividades, será por sí solo que los vehículos tengan que guardarse frente a la situación que no nos alcanza para seguir poniendo combustible. Es su decisión señor Presidente”, añadió.

El combustible ha subido “del 6 al 16%”, sostuvo Yánez. Por ello solicita una medida de focalización del combustible.

Yanez dijo que tipos de compensaciones “que se vienen anunciando” para los transportistas, en exoneración de impuestos para llantas, repuestos, aceites, entre otros, “no es útil”. “No nos sirven esas compensaciones”, aseguró.

El próximo miércoles 29 de septiembre el Gobierno realizará una mesa de trabajo con organizaciones sociales. Los dirigentes esperan ser recibidos y que su pedido sea acogido.

En caso de que no se acepte el pedido de focalización, el servicio se paralizará “automáticamente”, reiteró Yánez.