Alta demanda para la revisión técnica vehicular en Quito

Unidad de Noticias (I)

Cientos de carros acuden diariamente a los seis centros de revisión vehicular (RTV) que funcionan en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) prevé matricular al menos 420 000 vehículos este año. Hasta el 10 de noviembre pasado, 341 000 automotores cumplieron con ese trámite hasta este miércoles 17 de noviembre del 2021.

Desde antes de las 07:00, los carros llegaron al centro de revisión ubicado en San Isidro del Inca, norte de la ciudad. Wilfrido Chugá, director de Registro y Matriculación de la AMT, dijo que los centros operan al 100% de su capacidad y que 38 000 carros aún no han terminado el proceso de matriculación.

El horario de atención en los centros de RTV es de 07:30 a 16:30, de lunes a viernes. Los sábados de 08:00 a 12:00. Chuga explicó que en este mes deberán cumplir con el proceso de matriculación los carros con el último dígito de la placa 0 y que los usuarios que realicen el proceso en diciembre deberán cancelar el valor de 25 USD por calendarización.

Los requisitos para que un conductor pueda acceder a la RTV:

Consultar los valores pendientes y generar una orden de pago en www.amt.gob.ec.

Cancelar los montos adeudados en cualquier institución financiera.

Generar una cita previa en www.amt.gob.ec y acudir de acuerdo con la hora establecida.

Deberá portar los siguientes documentos: comprobante de pago de manera electrónica y portar la matrícula del vehículo.

Desde temprano, los usuarios acudieron al centro de RTV de El Inca para seguir el trámite. “El sistema informático no se demoró y fue eficiente. Tuve multas porque me daba temor matricular el carro por la pandemia, pero al fin solucioné ese trámite”, expresó Eduardo Viracocha.

Gustavo Romero tomó su turno hace cinco días. Estaba sorprendido porque se tardó menos tiempo que en otras ocasiones. “Me tocaba en septiembre, pero por la pandemia decidí posponer el trámite”.

Los usuarios que incumplan con el trámite de matriculación, en el 2021, tienen las siguientes multas: USD 25, por no matricular en el año que le corresponde; este valor es recaudado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). USD 25 por no cumplir con la calendarización y USD 50 por no haber aprobado la RTV.

La AMT no cobrará la multa por calendarización, que corresponde a USD 25, a los vehículos cuya placa termine en 9 y que debían haber realizado el trámite de matriculación en octubre. La razón: los problemas que presentó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en su sistema informático. En noviembre, los carros y motos que su identificación termina en 0 deberán realizar este proceso.