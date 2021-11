El 19% de vehículos en Quito aún no se matricula

Daniel Romero (I)

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) prevé matricular al menos 420 000 vehículos en este 2021. Hasta el 10 de noviembre pasado (último corte) 341 000 automotores han cumplido con el trámite anual, es decir, el 81,5%.

Hay molestia entre los usuarios por multas de calendarización, pese a que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) exhortó que no se cobre por no hacer el trámite en el mes asignado.



Silvia Hurtado, por ejemplo, no logró matricular. Este año, al ser nuevo, su vehículo está exonerado de la Revisión Técnica Vehicular. Sin embargo, la caída del sistema, en octubre pasado, le impidió cumplir con la matriculación el mes que le correspondía.

A mediados de octubre intentó ingresar a la página web de la AMT para matricular su vehículo. No fue posible. En ese momento, el portal no funcionaba porque el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fue atacado.

Eso originó que la ANT exhortara a los gobiernos locales a no cobrar la multa por no matricular el mes asignado para el dígito 9. La resolución señala que dicha exoneración será para quienes no pudieron completar el proceso desde el 20 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021.



El Municipio de Quito acogió el exhorto en el caso de los vehículos que no lo hicieron el mes pasado y les correspondía hacerlo. Sin embargo, Hurtado dice que esa penalización aparece en la negación de su solicitud de matriculación.



“Envié la solicitud el 5 de noviembre. Una semana después me respondieron con una negativa porque tenía valores pendientes por pagar”, contó. Ese rubro, añadió, era la multa por calendarización.

Personal de la AMT reconoció que la matriculación se vio afectada. Por eso se reagendaron las citas programadas y que se acumularon los usuarios.

Sobre el caso de Hurtado, la AMT dijo que se perdona la multa de calendarización cuando la persona no pudo concluir la matriculación. El valor de la matrícula sí lo podía cancelar en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Este mes, la AMT prevé matricular 35 000 vehículos. Para el próximo, el número sería similar. Es decir, en dos mes y medio, sin contar los días que no habrá servicio por el cierre del año fiscal, prevé que 70 000 carros se matriculen.

Sin embargo, la estimación de 420 000 vehículos para este año es baja. De acuerdo con su rendición de cuentas del 2020, presentada en junio pasado, esa entidad matriculó a 352 862. La entidad prevé que en diciembre haya un incremento en la demanda.

Los automotores que no cumplieron el trámite los meses anteriores pueden hacerlo este mes. Entre ellos están obligados quienes tienen placa con dígito 0. Diciembre sería destinado para todos los rezagados.

Estefanía Mármol esperará hasta el próximo mes para matricular su vehículo. Desde hace cuatro meses no tiene trabajo y contó que no tiene los recursos para cumplir con el trámite. Espera conseguirlos hasta finales de año.

Ella deberá cumplir no solo con la matriculación sino también con la revisión técnica como requisito previo para obtener el permiso de circulación. De entrada, ya tendrá que pagar la multa de calendarización que es de USD 25.

Este año, la revisión técnica se retomó con normalidad después de que el año pasado fue suspendida por la pandemia derivada por el covid-19. Desde septiembre del 2020 también se habilitó la matriculación de forma virtual.

Según la AMT, así se ayuda a descongestionar los seis centros de revisión y los dos de matriculación. Solamente hay seis motivos por los que un usuario debería acercarse a uno de los dos lugares para completar la matrícula (ver gráfico).

La autoridad municipal de Tránsito recomienda que, antes de generar las citas, los usuarios revisen las multas y valores pendientes de pago en la página web de la AMT. Mayormente, una de las principales causas para negar las solicitudes es no estar al día con las multas.

Respecto a los problemas suscitados por el ataque al sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, según la AMT, los usuarios de la placa 9 que deben matricular su vehículo pueden ingresar a la sala de espera de los centros en horario extendido hasta las 17:30.