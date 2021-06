Testimonio de víctima de inseguridad: ‘Me hicieron secuestro exprés para robarme USD 500 de la cuenta’

Unidad de Noticias

Rommel, de 28 años, fue víctima de un asalto al estilo secuestro exprés la tarde del 23 de junio del 2021 en Carapungo, un barrio ubicado en el extremo norte de Quito. El hecho ocurrió mientras se dirigía a la farmacia a comprar medicinas.

A continuación su testimonio:

“Soy morador de Carapungo y el día del asalto bajaba por las calles Jaime Roldós y José María Velasco Ibarra. Dos tipos se acercaron a mí de forma extraña y de lejos me observaban otros dos individuos que iban en un Chevrolet Aveo blanco sin placas. Me asusté y traté de escapar, pero ellos me abordaron de forma desafiante.

Aseguraron que me conocían y decían que yo era otra persona. Para intimidarme, me dijeron que yo era sicario y que seguían mis pasos. No les permití que me robaran, pero sacaron un arma de fuego. Luego me subieron a la fuerza al vehículo blanco. Me quitaron el celular y me trasladaron a un cajero automático ubicado en el sector de Marianas para sacarse el dinero que tenía en la cuenta.

Me robaron USD 500 en tres retiros. Lo que viví fue una especie de secuestro exprés que duró aproximadamente 25 minutos. Mientras nos movilizábamos en el carro, ellos me golpearon en las costillas y la cabeza.

Me bajaron del carro a empujones en Marianas, a la altura de la vía que conduce al sector de Zabala. Me golpearon contra el piso muy fuerte. A los pocos minutos, un patrullero de la Policía Nacional apareció en el lugar. Les dije a los agentes que me ayudaran y comenzamos a dar vueltas para buscar al carro blanco sin placas, pero no lo encontramos.

Esos USD 500 eran muy importantes para mí. Con ese dinero tenía previsto comprar alimentos para mi familia. Iba a presentar la denuncia, pero los policías me dijeron que si lo hacía los jueces iban a dejarlos libres al poco tiempo. Me recomendaron que no lo haga porque los trámites porque son tortuosos y no iba a conseguir que se haga justicia. Tampoco acudí a la Fiscalía, porque los uniformados me lo recomendaron. Hasta ahora no he denunciado lo que ocurrió.

Los uniformados me llevaron a casa, les entregué mi número de teléfono y hasta ahora no me han llamado para avisarme si detuvieron a los delincuentes. Por suerte, los ladrones no se llevaron mis documentos; solo me robaron dinero y se llevaron mi tarjeta de débito”.