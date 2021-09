Testimonio de inseguridad: ‘Los delincuentes me rompieron la cabeza con la cacha de una pistola’

Unidad de Noticias

Una banda de delincuentes asaltó la carnicería de Leonel Z., ubicada en el sector de Chillogallo frente al mercado Las Cuadras, sur de Quito. El hecho ocurrió a las 19:48 del martes 19 de agosto del 2021 mientras trabajaba junto a sus empleados. Ese incidente fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

A continuación su testimonio:

“Eran tres hombres que ingresaron al negocio para robarnos las ganancias del día. Nos amenazaron con palabras soeces y nos exigieron que les entreguemos todo el dinero.

Me golpearon la cabeza con la cacha de una pistola y sangré mucho. De hecho, me cosieron ocho puntos y hasta ahora tengo dolores de cabeza. Al principio tenía pesadillas, pero poco a poco me he recuperado emocionalmente de lo que significó ese terrible incidente en mi negocio.

En ese momento casi me muero de la impresión. Es la primera vez que me asaltan de esa manera, pero en otros locales ya han robado de forma similar. En un negocio que venden pollos se metieron a robar, lo mismo pasó en un establecimiento que comercializa electrodomésticos.

La ambulancia nunca llegó para auxiliarme. Más bien un vecino me llevó en su carro a un centro asistencial para que me suturen la herida de la cabeza. Cuando regresé a mi negocio, media hora después del asalto, me encontré con los efectivos de la Policía Nacional.

Ahora da miedo salir a trabajar y tenemos que ser más precavidos. A la Policía le pido que realice más patrullajes en la mañana y tarde. Tres hombres ingresaron a mi negocio para robar. Otro los esperaba afuera en una motocicleta”.