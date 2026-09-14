En tres meses y medio 235 personas fueron multadas por quemas a cielo abierto, en Quito

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Las medidas de control contra las quemas a cielo abierto no autorizadas superaron los registros del año anterior, según se dio a conocer este lunes 14 de septiembre de 2026. A través de inspecciones preventivas en el Distrito Metropolitano, las autoridades locales confirmaron la apertura de 235 expedientes de sanción por quemas a cielo abierto en Quito y faltas asociadas al manejo del fuego entre el 1 de junio y el 14 de septiembre, rebasando los 219 procesos registrados a lo largo de todo el verano de 2025.

Cifra récord de sanción por quemas a cielo abierto en Quito

El balance oficial detalla que la cifra actual representa 16 casos más respecto a toda la época seca del año pasado. En cuanto a las consecuencias económicas, la quema de residuos a cielo abierto genera una multa base correspondiente al 50% de un salario básico unificado (SBU), tasada en 241 dólares.

Adicionalmente, la Ordenanza Metropolitana para el Manejo Integral del Fuego fija penalizaciones de uno a 2,5 SBU para faltas leves, de tres a 4,5 SBU para infracciones graves, y de cinco a 75 SBU para conductas muy graves, derivando en desembolsos obligatorios que oscilan entre 482 y 36 150 dólares según el peligro provocado.

Sectores con mayor concentración de expedientes abiertos

Los procesos sancionatorios abarcan las 10 administraciones zonales, aunque tres sectores concentran el 69% de las intervenciones.

La zona de Tumbaco lidera los reportes con 61 inicios de sanción, seguida de Los Chillos con 52 casos y La Delicia con 48 expedientes abiertos, sumando entre las tres 161 procesos formales contra infractores.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, remarcó que las patrullas no reemplazan el cuidado individual y advirtió que quemar basura o restos vegetales desata emergencias que comprometen ecosistemas, casas y vidas humanas.

Despliegues interinstitucionales en zonas críticas

El Municipio de Quito mantiene cuadrillas en territorio mediante patrullajes e intervenciones conjuntas en áreas catalogadas con mayor susceptibilidad de flagelos. Estas acciones operativas buscan detectar las transgresiones en flagrancia y frenar el avance del fuego antes de que las corrientes de aire, el clima y la vegetación seca expandan las llamas hacia áreas pobladas o reservas naturales.

Regulaciones para evitar emergencias ambientales

Las entidades metropolitanas señalaron que encender ramas, maleza u otros materiales sin permisos técnicos ni medidas de protección incrementa el riesgo de incendios forestales e incidentes mayores en la capital.

Los organismos de control insistieron en que la ciudadanía debe prescindir de prender fuego al aire libre, recordando que la normativa municipal castiga el uso indebido de materiales inflamables con sanciones pecuniarias progresivas.

Preguntas frecuentes sobre las multas por quemas a cielo abierto en Quito

❓ ¿Cuántos procesos de sanción por quemas a cielo abierto en Quito se registran en 2026?

Se contabilizan 235 inicios de sanción entre el 1 de junio y el 14 de septiembre de 2026.

La cifra supera en 16 casos el registro acumulado durante toda la época seca del año 2025, que cerró con 219 expedientes.

❓ ¿A cuánto ascienden las multas económicas fijadas por la normativa municipal?

Van desde USD 241 (50% de un SBU) hasta USD 36 150 (75 SBU).

La ordenanza clasifica las sanciones en leves (USD 482 a USD 1 205), graves (USD 1 446 a USD 2 169) y muy graves (USD 2 410 a USD 36 150).

❓ ¿Cuáles son las zonas de la ciudad con más infractores detectados?

Tumbaco con 61 procesos, Los Chillos con 52 y La Delicia con 48 casos.

Estas tres administraciones zonales agrupan 161 procesos, lo que representa cerca del 69% del total metropolitano.

❓ ¿En cuántas administraciones zonales se han abierto sanciones?

En las diez administraciones zonales que componen el Distrito Metropolitano de Quito.

Los equipos de control y patrullaje operan en toda la geografía urbana y rural para identificar quemas de residuos y maleza.

❓ ¿Qué riesgos advierten los organismos de control sobre el fuego al aire libre?

La rápida propagación de llamas que destruyen ecosistemas, afectan viviendas y ponen en peligro vidas humanas y animales.

Las condiciones climáticas, la vegetación seca y la fuerza del viento convierten fogatas menores en emergencias de gran escala.

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