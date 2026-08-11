¿Qué son las salas espejo de las que habló John Reimberg en Quito?

El sistema de cámaras de seguridad de Quito quedó bajo un nuevo esquema después del convenio firmado entre el Ministerio del Interior y Emseguridad el domingo 10 de agosto de 2026. En ese contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, habló de la existencia de salas espejo conectadas con las cámaras de la capital.

¿Qué dijo John Reimberg sobre las salas espejo de Quito?

El 10 de agosto de 2026, Reimberg afirmó que existían entre cinco y seis salas espejo conectadas con la sala de monitoreo y las cámaras de Quito.

El ministro señaló que esos espacios podían tener acceso a información relacionada con operaciones de seguridad.

Reimberg dijo que presume que existió filtración de información cuando las autoridades iban a realizar operativos.

También anunció una investigación para determinar quiénes tenían acceso a esos sistemas y por qué contaban con esos accesos.

El ministro señaló que la conexión de las salas con las cámaras de Quito ya fue suspendida. Según explicó, con esa medida se seguirá la trazabilidad.

¿Qué respondió Emseguridad sobre las salas espejo?

Durante la sesión del Concejo Metropolitano del 11 de agosto, la gerente de Emseguridad, Adriana Moreira, respondió sobre la existencia de salas espejo.

La funcionaria afirmó que no existen salas espejo.

También señaló que no existe una sala espejo con la Agencia Metropolitana de Tránsito ni con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y tampoco en la de Control.

Además, respondió que no existen usuarios en esas salas con capacidad para descargar información.

¿Qué son las salas espejo?

Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador y analista en seguridad y riesgos, explicó el concepto desde una perspectiva técnica.

Según Goyes, una sala espejo es un centro de monitoreo secundario o remoto que recibe en tiempo real la misma señal y los flujos de video de las cámaras de vigilancia de una central principal.

Este centro replica la señal de la infraestructura principal sin necesidad de ubicarse físicamente en la central oficial.

Las cámaras de seguridad urbana transmiten datos e imágenes mediante redes de fibra óptica o sistemas interconectados hacia servidores.

Los servidores permiten redirigir la visualización y el control de las cámaras hacia distintas terminales autorizadas.

Goyes señaló que este esquema puede incluir terminales ubicadas en otros centros de monitoreo u oficinas, según las autorizaciones correspondientes.

¿Para qué se usan las salas espejo?

Goyes explicó que el propósito operativo de una sala espejo puede incluir el monitoreo del espacio público, la prevención situacional del delito, el control del tráfico, la gestión de emergencias y el apoyo táctico a las fuerzas del orden.

El experto señaló que los sistemas de videovigilancia permiten transmitir las imágenes hacia terminales autorizadas.

También explicó que las cámaras PTZ pueden contar con funciones de visualización y control desde las terminales autorizadas.

¿Qué riesgos tienen las salas espejo según Wilson Goyes?

Goyes señaló tres aspectos relacionados con la seguridad y los riesgos.

El primero corresponde a la vulneración de la cadena de custodia y la filtración de información.

Mencionó el acceso a datos sensibles, metadatos y grabaciones de operativos en curso por parte de personal que no esté regulado bajo protocolos de seguridad nacional.

El segundo corresponde a la exposición táctica frente al crimen organizado.

Goyes señaló que el monitoreo remoto en tiempo real podría permitir conocer la ubicación de operativos policiales y militares.

El tercero corresponde a la fragmentación del mando y control.

Según el experto, la existencia de múltiples centros de visualización puede generar islas de información, duplicidad de funciones y pérdida de gobernanza sobre la seguridad ciudadana.

Goyes señaló que la centralización del control operativo bajo la Policía Nacional unifica el mando táctico. También indicó que este esquema requiere estándares de transparencia para equilibrar la seguridad nacional y la privacidad ciudadana.

Cámaras de seguridad y salas espejo en Quito; preguntas frecuentes