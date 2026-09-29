Restricción vial en el sur de Quito por obras en la avenida Escalón 1

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El desplazamiento vehicular en los barrios meridionales del sur de la capital registrará variantes operativas debido a la apertura de un nuevo frente de trabajos viales. La intervención ligada al trazado de la avenida Escalón 1 avanzará hacia un nuevo tramo desde las 07:00 de este miércoles 30 de septiembre, momento en el que arrancará la rehabilitación de la calle Carlos Villacís en un trayecto de 700 metros, delimitado entre la calle E10 y la calle T.

Cierres parciales y circulación en la avenida Escalón 1

La planificación técnica de los trabajos contempla un periodo global de ejecución de 80 días, distribuidos de manera progresiva para no interrumpir por completo el flujo de automotores. En la fase inicial, las cuadrillas concentrarán las faenas en la calzada con sentido sur-norte durante un lapso aproximado de 40 días.

Concluido ese periodo, la maquinaria pasará a la calzada contraria por un tiempo semejante. Mientras se interviene cada costado, el carril opuesto permanecerá habilitado para el tránsito en ambos sentidos, condicionado a que los parámetros técnicos y de seguridad lo permitan.

Fases de excavación y sustitución de tuberías

Las maniobras en cada calzada comenzarán con la remoción de material mediante excavaciones, movimiento de tierras y la conformación de la nueva rasante o superficie, siguiendo las especificaciones del diseño vial.

Una vez consolidada la base de soporte, el cronograma avanzará hacia la reconstrucción y rehabilitación de la calzada, proceso que concluirá con la renovación integral de las redes de servicios básicos subterráneos que cruzan este corredor.

Medidas de seguridad vial y canalización del tránsito

Para precautelar la integridad de los conductores y del personal técnico, se implementará señalización preventiva e informativa antes del tramo intervenido.

Asimismo, el esquema de movilidad incluye elementos de canalización física y separación entre los vehículos y las áreas de zanja, junto con la presencia permanente de personal de apoyo en tierra destinado a coordinar la regulación vehicular en los pasos alternados.

Conexión entre la Simón Bolívar y la Mariscal Sucre

Esta intervención representa el cuarto frente activo dentro del macroproyecto de la avenida Escalón 1, cuyos otros tres frentes avanzan simultáneamente en los sectores de San Blas II, La Cocha y Pueblo Solo Pueblo.

En su conjunto, esta infraestructura urbana está concebida para consolidar un eje transversal estratégico en sentido oriente-occidente, enlazando directamente la avenida Simón Bolívar con la avenida Mariscal Sucre para acortar tiempos de traslado en el sur de la ciudad.

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