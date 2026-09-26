Nuevos cierres en la Panamericana Norte de Quito empiezan este 26 de septiembre; desvíos y rutas alternas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

La Panamericana Norte tendrá nuevos cierres desde las 22:00 de este sábado 26 de septiembre de 2026. La rehabilitación vial afectará a los carriles centrales en sentido sur–norte.

Nuevos cierres viales en la Panamericana Norte

La intervención cubrirá 1 150 metros y tendrá una duración aproximada de 20 días. Durante este período habrá cierres por tramos, contraflujo, uso de vías alternas y cambios para quienes ingresan o salen de sectores como Llano Grande, Llano Chico y Calderón.

La obra general comprende 6,7 kilómetros de la Panamericana Norte y registra un avance del 50%. Ese ritmo permitió adelantar el cronograma y abrir un nuevo frente mientras finalizan los trabajos en el sentido norte–sur.

¿En qué tramo se aplicarán los nuevos cierres en la Panamericana Norte?

La intervención comenzará desde el Intercambiador de Carapungo, en la conexión con la avenida Simón Bolívar, y avanzará hasta García Moreno, en el ingreso a Llano Grande.

Los trabajos se concentrarán en los tres carriles centrales del sentido sur–norte, que serán cerrados por tramos.

El carril lateral en sentido sur–norte permanecerá habilitado, con preferencia para el transporte público y la movilidad local.

En el sentido contrario, la calzada norte–sur permanecerá habilitada tanto en sus carriles centrales como laterales una vez concluyan los trabajos que actualmente se ejecutan en ese tramo.

La jornada de trabajo será permanente, los siete días de la semana, durante el día y la noche, afirmó el Municipio de Quito.

Contraflujo entre La Bota y Llano Grande

Para mantener la circulación durante la intervención, se habilitará un contraflujo en sentido sur–norte.

Este funcionará desde el paso elevado del sector La Bota hasta el semáforo de ingreso a Llano Grande, en la calle García Moreno.

La alternativa permitirá mantener el desplazamiento de los vehículos que se movilizan desde Carcelén hacia los barrios ubicados al lado oriental de la Panamericana Norte y para quienes buscan continuar hacia la salida norte de Quito.

🚧 #RehabilitaciónVial | La #PanamericanaNorte tiene un nuevo frente de trabajo🚧



Desde la noche del 26 de septiembre trabajaremos en los carriles centrales (sentido sur–norte), entre el intercambiador Simón Bolívar y García Moreno.



En coordinación con @AMT_Quito se habilitará… pic.twitter.com/zwt5SwGTXo — Obras Quito (@ObrasQuito) September 25, 2026

Estas son las rutas alternas

Quienes necesiten dirigirse hacia Llano Chico y Calderón podrán utilizar la calle Carapungo, desde el sector de Gualo.

También estarán disponibles como rutas alternas las calles:

Calixto Muso, García Moreno y Leónidas Proaño.

Cambio para quienes salen de Llano Grande

Los conductores que salgan desde Llano Grande hacia Carcelén deberán modificar su recorrido habitual.

Mientras duren las obras, no podrán realizar el giro a la izquierda en el semáforo de ingreso a la Panamericana Norte.

En su lugar, deberán continuar hacia el norte hasta la intersección semaforizada ubicada a la altura de ARCA Continental, realizar un giro en U y posteriormente tomar la Panamericana en dirección hacia el Intercambiador de Carapungo.

¿Cómo se ejecutarán los trabajos?

La rehabilitación contempla cierres viales por tramos y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La obra utiliza pavimento semirrígido, compuesto por asfalto sobre una base estabilizada con cemento.

El proceso incluye el fresado del asfalto deteriorado, la estabilización de la estructura existente y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo de la gestión vehicular durante la intervención.

Los trabajos del nuevo frente comenzarán a las 22:00 de este sábado 26 de septiembre y se extenderán durante aproximadamente 20 días.

❓ ¿Desde cuándo habrá nuevos cierres en la Panamericana Norte?

Los cierres comienzan el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 22:00, y se extenderán por 20 días.

❓ ¿Qué tramo de la Panamericana Norte será intervenido?

Desde el Intercambiador de Carapungo hasta el ingreso a Llano Grande, en la calle García Moreno, en sentido sur–norte.

❓ ¿Cuánto tiempo durarán los trabajos?

La intervención cubrirá 1 150 metros y tendrá una duración aproximada de 20 días.

❓ ¿Cuáles serán las rutas alternas por los cierres?

Se podrá circular por calle Carapungo, Calixto Muso, García Moreno y Leónidas Proaño. La calle Carapungo conectará desde Gualo hacia Llano Chico y Calderón.

❓ ¿Cómo funcionará el contraflujo en la Panamericana Norte?

Operará en sentido sur–norte desde el paso elevado de La Bota hasta el semáforo de ingreso a Llano Grande, en García Moreno. El carril lateral seguirá habilitado con prioridad para transporte público y movilidad local.

Te recomendamos