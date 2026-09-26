Así quedan los cierres viales en el norte de Quito por el concierto en el estadio Atahualpa

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Los cierres viales por el concierto previsto para este sábado 26 de septiembre de 2026 se ejecutaron en el Estadio Olímpico Atahualpa. La Alcaldía Metropolitana de Quito dispuso los cierres de las calles desde las 06:00 hasta la medianoche, con un cambio de magnitud considerable en las horas finales del evento.

Cierres viales desde temprano en el norte de Quito por concierto

Los primeros cierres viales por el concierto comenzaron desde las 06:00 y se concentran en las calles inmediatas al Estadio Atahualpa. Los cierres puntuales afectan las intersecciones de la Gonzalo Serrano con la Av. 6 de Diciembre, José Correa con la Av. 6 de Diciembre, y varios cruces de la calle José Correa con la Gonzalo Serrano, S. Quintero y Carlos Arroyo del Río.

La calle M. M. Sánchez también presenta restricciones en sus cruces con Carlos Arroyo del Río, S. Quintero, Juan Ramírez, Javier Arauz y Av. 6 de Diciembre. A esto se suman los cierres en la calle G. Alemán, en sus intersecciones con Juan Ramírez, Javier Arauz y Arroyo del Río, además de dos puntos sobre Av. Eloy Alfaro: Luis Armendáriz y José Correa.

Durante esta primera fase, la circulación en el sector se mantiene con desvíos vehiculares señalizados y tramos de transporte público habilitados sobre Av. 6 de Diciembre. Las zonas de prohibido estacionar rodean el perímetro del estadio, desde la Av. Gaspar de Villarroel hasta la Av. Portugal.

Vías alternas para moverse durante el ingreso al estadio

Los conductores que buscan evitar la zona del Atahualpa cuentan con cinco rutas alternas durante esta primera fase: Av. Eloy Alfaro, Av. De los Shyris, Av. 10 de Agosto, Av. Portugal y la Av. Gaspar de Villarroel. Estas vías permanecen con circulación normal y funcionan como corredores de paso para atravesar el sector sin ingresar a las calles restringidas.

Los cierres viales por el concierto se ubican principalmente sobre las calles internas próximas al estadio Atahualpa, mientras las avenidas principales del perímetro operan sin restricción hasta el cierre del concierto.

Los cierres viales se ampliarán cuando termine el concierto en el estadio Atahualpa

La segunda fase del plan entrará en vigor a las 23:00 y se extenderá hasta las 00:00. A diferencia del dispositivo de ingreso, esta etapa incorpora un cierre secundario que envuelve una zona mucho más amplia alrededor del estadio, según marca la simbología del mapa oficial.

Los nuevos cierres incluyen los cruces de Av. 6 de Diciembre con la José Correa, la Av. Gaspar de Villarroel, El Telégrafo, El Mercurio, José Serrano y Av. Portugal. Se agregan también las intersecciones de la Av. Portugal con la Av. República del Salvador, Av. República del Salvador y la Suecia, la Av. Naciones Unidas, y la Av. Naciones Unidas con la Av. De los Shyris.

Los cierres registrados durante el ingreso al estadio, como los de la calle José Correa, M. M. Sánchez y G. Alemán con sus respectivas intersecciones, se mantienen vigentes en esta segunda fase. El resultado es una zona de exclusión que ese día se extenderá desde la Av. Gaspar de Villarroel hasta la Av. Portugal, y desde la Av. Eloy Alfaro hasta la Av. De los Shyris.

🚧 #OperativoDeTránsitoQuito | Concierto de Romeo Santos y Prince Royce



📍Sector: Estadio Olímpico Atahualpa

⏰ Horario: 06h00 a 00h00

📅 26 de septiembre



🚗 Planifica tu recorrido y utiliza las vías alternas habilitadas. pic.twitter.com/LXOKk0Th0n — AMTQuito (@AMT_Quito) September 25, 2026

Rutas recomendadas para salir del sector tras el concierto

Las cinco vías alternas se repiten en la fase de finalización: Av. Eloy Alfaro, Av. De los Shyris, Av. 10 de Agosto, Av. Portugal y Av. Gaspar de Villarroel. La diferencia frente a la primera fase radica en que estas avenidas ahora bordean un perímetro cerrado más grande, por lo que los tiempos de desvío se extenderán.

Quien vaya a recoger a un asistente al concierto es preferible que espere fuera del anillo de cierres, en alguna de las avenidas alternas mencionadas. El ingreso vehicular hasta las zonas cercanas al estadio quedó restringido desde las 23:00, con desvíos en la Av. Eloy Alfaro, la Av. De los Shyris y la Av. Portugal hacia las rutas de circulación normal.

El plan operativo, elaborado por la Alcaldía Metropolitana de Quito, contempla también sectores de prohibido estacionar que se mantienen activos en ambas fases, entre ellos los tramos de las calles de El Telégrafo, la zona de las Naciones Unidas y los alrededores del Parque La Carolina.

Cierres viales en Quito