Este sábado habrá cambios en los horarios del transporte público en Quito

El sistema integrado de movilidad que funciona en la capital implementará un esquema operativo especial en los horarios del transporte público en Quito durante el sábado 29 de agosto de 2026.

La disposición tiene como objetivo atender el flujo de pasajeros que acudirá a los espectáculos y actividades culturales convocadas en los sectores norte y centro de la ciudad.

Modificación de los horarios del transporte público en Quito

El Metro de Quito prolongará su jornada de atención nocturna hasta las 02:00 del domingo 30 de agosto.

El funcionamiento del sistema subterráneo arrancará a las 07:00 del sábado, completando 19 horas ininterrumpidas de recorrido. Las últimas unidades ferroviarias partirán a las 02:00 desde las estaciones terminales de El Labrador y Quitumbe.

Para asegurar el ingreso a los andenes antes del despacho final, se solicita a los viajeros acudir al menos con 10 minutos de anticipación al cierre.

Refuerzo de unidades biarticuladas en el Trolebús

La Empresa de Pasajeros organizó un plan de contingencia en la estación El Labrador para facilitar el desalojo de los asistentes al concierto en el Parque Bicentenario.

Para esta ruta se destinarán 10 buses biarticulados que recorrerán el trazado en sentido norte-sur con dirección a Quitumbe, realizando las paradas intermedias con intervalos de salida cercanos a los 15 minutos.

El despliegue se mantendrá activo después de las 03:00 del domingo, extendiéndose en caso de persistir la demanda de usuarios en la terminal norte.

Itinerario regular de la Ecovía y circuito C1

A diferencia de los otros subsistemas, la Ecovía conservará su esquema ordinario de fin de semana, atendiendo de 06:00 a 21:00.

Por su parte, quienes se dirijan hacia el norte durante la tarde podrán utilizar el circuito C1 del Trolebús entre El Recreo y El Labrador, el cual operará en su cronograma habitual hasta las 21:00 del sábado.

Agenda de eventos artísticos y patrimoniales en la capital

Los ajustes operativos buscan cubrir la afluencia hacia el festival musical privado FTC Live al Parque, previsto en el Parque Bicentenario, cuya finalización se estima para las 02:00.

De manera simultánea, en el casco colonial se desarrollarán las Noches Patrimoniales desde las 18:00 hasta las 22:00.

Preguntas frecuentes sobre los cambios en los horarios del transporte público en Quito este sábado

❓ ¿Hasta qué hora funcionará el Metro de Quito este sábado 29 de agosto?

Hasta las 02:00 del domingo 30 de agosto.

Los últimos trenes saldrán a esa hora desde las terminales de El Labrador y Quitumbe tras 19 horas de servicio.

❓ ¿Cómo operará el Trolebús a la salida del Parque Bicentenario?

Con 10 unidades biarticuladas en la estación El Labrador con salidas cada 15 minutos.

El servicio cubrirá la ruta norte-sur hacia Quitumbe y funcionará hasta pasadas las 03:00.

❓ ¿Cuál será la jornada de atención de la Ecovía durante la fecha de eventos?

Mantendrá su horario regular de 06:00 a 21:00.

Este corredor no contará con extensiones nocturnas durante el desarrollo de los espectáculos.

❓ ¿Qué actividades concentrarán la demanda de pasajeros en la ciudad?

El festival FTC Live al Parque en el Bicentenario y las Noches Patrimoniales en el Centro Histórico.

Los eventos reúnen conciertos masivos en el norte y actividades culturales nocturnas en el casco colonial.

❓ ¿Cuál es el horario regular del circuito C1 del Trolebús para llegar al festival?

Operará entre El Recreo y El Labrador hasta las 21:00 del sábado.

Es una de las alternativas de traslado previo al inicio nocturno de los espectáculos.

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