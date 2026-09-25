Quito tendrá al menos 23 cierres viales por concierto en el estadio Olímpico Atahualpa

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Quito se prepara este sábado 26 de septiembre para un concierto en el estadio Olímpico Atahualpa. El Municipio de Quito prevé la llegada de 35 000 personas al evento y activará un operativo especial de movilidad y seguridad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales desde la noche de este viernes 25 de septiembre y ampliará las restricciones durante el sábado. El primer cierre comenzará a las 22:00 del viernes en las calles José Correa y Manuel María Sánchez. Luego, desde las 06:00 del sábado, los agentes restringirán el paso vehicular en distintos puntos del perímetro del estadio.

Estos son los cierres que comenzarán a las 06:00

La AMT estableció 15 puntos de cierre alrededor del estadio Olímpico Atahualpa. Las restricciones se aplicarán en los siguientes cruces:

Calle Gonzalo Serrano y av. 6 de Diciembre.

Av. 6 de Diciembre y calle José Correa.

Calle José Correa y Gonzalo Serrano.

Calle José Correa y S. Quintero.

Calle José Correa y Carlos Arroyo del Río.

Calle M. M. Sánchez y C. Arroyo del Río.

Calle M. M. Sánchez y S. Quintero.

Calle M. M. Sánchez y Juan Ramírez.

Calle M. M. Sánchez y Javier Arauz.

Calle M. M. Sánchez y av. 6 de Diciembre.

Calle Juan Ramírez y G. Alemán.

Calle Javier Arauz y G. Alemán.

Calle A. del Arroyo y G. Alemán.

Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz.

Av. Eloy Alfaro y calle José Correa.

Los cierres forman parte del operativo preparado para ordenar la circulación en los alrededores del recinto. La AMT desplegará 93 Agentes Civiles de Tránsito para gestionar las restricciones, controlar el flujo vehicular, habilitar rutas alternas y retirar los vehículos que permanezcan mal estacionados.

Además, los agentes ejecutarán operativos de seguridad vial en los cruces cercanos al estadio. Las medidas buscan organizar el desplazamiento de los vehículos durante el ingreso y permanencia de los asistentes al concierto.

Más cierres desde las 23:00 y rutas alternas

La AMT también aplicará cierres adicionales desde las 23:00 del sábado. Esta segunda fase del operativo estará dirigida a facilitar la salida de las personas que asistan al concierto. Los puntos de restricción serán:

Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel.

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo.

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio.

Av. 6 de Diciembre y av. Portugal.

Av. Portugal y av. República del Salvador.

Av. República del Salvador y Suecia.

Av. República del Salvador y av. Naciones Unidas.

Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris.

Ante estas restricciones, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda a los conductores evitar el perímetro del estadio y utilizar vías alternas. Entre las opciones constan la avenida Eloy Alfaro, De los Shyris, la avenida 10 de Agosto, la avenida Portugal y la avenida Gaspar de Villarroel.

El operativo también contempla cambios en el transporte público para facilitar el retorno de los asistentes. La Ecovía extenderá su servicio hasta las 00:00. De esta manera, el sistema podrá atender la salida masiva de personas después del concierto.

El Metro de Quito, en cambio, mantendrá su horario habitual hasta las 23:00. La ciudadanía deberá tomar en cuenta los horarios y los puntos de cierre antes de movilizarse por el sector del estadio Olímpico Atahualpa durante este viernes y sábado.

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🎤 Romeo Santos y Prince Royce se presentan este sábado 26 de septiembre en Quito.



🚧 Habrá cierres y restricciones viales en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa.



🚘⚠️ Si vas a circular por el sector, planifica tu… pic.twitter.com/Tp2JEZIEuB — AMTQuito (@AMT_Quito) September 25, 2026

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