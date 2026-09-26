Cierre vial se mantiene en la Avenida Velasco Ibarra, en Quito

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

La intervención en el talud de la avenida Velasco Ibarra, en el sector de La Vicentina, se mantiene durante este fin de semana. Los trabajos se concentran en el retiro controlado de material inestable tras los incendios registrados en la zona.

Las labores incluyen la remoción de rocas, tierra y material suelto del talud.

Un carril de la av. Velasco Ibarra estará cerrado

Debido a la intervención, un carril de la avenida Velasco Ibarro permanecerá cerrado entre las 07:30 y las 13:00 durante este fin de semana.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestiona la movilidad en el sector mientras se desarrollan los trabajos.

Retiran material inestable del talud

La intervención se realiza mediante el retiro controlado de rocas, tierra y material suelto que quedó inestable tras los incendios en la zona.

Los trabajos se ejecutan en el sector de La Vicentina, en la avenida Velasco Ibarra.

👷#Activados24Siete | Este fin de semana nos mantenemos operativos con la intervención en el talud de la av. Velasco Ibarra, sector #LaVicentina.



Trabajamos en el retiro controlado de rocas, tierra y material suelto inestable tras los incendios en la zona.



⚠️Hay cierre de un… pic.twitter.com/nzUsX2KcfX — Obras Quito (@ObrasQuito) September 26, 2026

Preguntas frecuentes sobre cierre vial en sector La Vicentina

❓ ¿Por qué hay un cierre vial en la avenida Velasco Ibarra, en Quito?

El cierre se debe a los trabajos de intervención del talud ubicado en el sector de La Vicentina, donde se retira material inestable tras los incendios registrados en la zona.

Las labores incluyen la remoción controlada de rocas, tierra y material suelto para intervenir el talud y reducir los riesgos asociados a su inestabilidad.

❓ ¿Qué tramo de la avenida Velasco Ibarra estará cerrado en Quito?

Un carril de la avenida Velasco Ibarra permanecerá cerrado en el sector de La Vicentina mientras se ejecutan los trabajos en el talud.

La intervención se desarrolla durante este fin de semana y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestiona la movilidad en el sector.

❓ ¿A qué hora estará cerrado un carril de la avenida Velasco Ibarra?

El cierre de un carril se realizará entre las 07:30 y las 13:00 durante este fin de semana.

El horario coincide con la jornada de trabajos para retirar de forma controlada las rocas, tierra y material suelto que quedó inestable después de los incendios.

❓ ¿Qué trabajos se realizan en el talud de La Vicentina?

Se realiza el retiro controlado de rocas, tierra y material suelto que permanece inestable en el talud.

La intervención está a cargo de equipos que trabajan en la avenida Velasco Ibarra, en el sector de La Vicentina, luego de los incendios registrados en la zona.

❓ ¿Quién gestiona la movilidad durante el cierre de la avenida Velasco Ibarra?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestiona la movilidad en el sector durante la intervención.

La presencia de la AMT busca mantener el control del tránsito mientras permanece cerrado uno de los carriles de la avenida Velasco Ibarra entre las 07:30 y las 13:00.

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