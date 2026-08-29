Regreso a clases en Quito activa un amplio operativo de movilidad

El regreso a clases incorporará desde el 1 de septiembre de 2026 miles de desplazamientos escolares a la dinámica habitual de Quito. El retorno ocurrirá de forma escalonada, pero coincidirá con la hora pico de la mañana, obras en corredores principales y los viajes hacia lugares de trabajo.

La planificación para esos días combina agentes de tránsito, expresos escolares, contraflujos, intervenciones alrededor de los planteles y recomendaciones para distribuir mejor los viajes.

AMT desplegará 586 agentes por turno durante el regreso a clases en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) prevé desplegar 586 agentes por turno durante septiembre, según su director, Washington Martínez.

La planificación prioriza 405 unidades educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares. Dentro de ese grupo, 166 planteles requieren entre dos y tres agentes debido a su configuración vial.

En otros 13 colegios, ubicados principalmente en sectores rurales, la AMT coordinó con el Departamento de Ingeniería de Tránsito la entrega de conos, letreros y otras herramientas. Estos elementos servirán para los controles del programa Escuela Segura de cada institución.

La AMT también identificó cinco puntos complejos para la circulación: Panamericana Norte, Redondel del Ciclista, Playón de la Marín, Quitumbe y Morán Valverde, en el ingreso a la avenida Simón Bolívar. El operativo contempla presencia de agentes en estos sectores.

Andrés Castillo, experto en movilidad e infraestructura, señala que el ingreso de los estudiantes exige considerar el impacto que tendrán los nuevos desplazamientos sobre la red vial.

El especialista advierte que una planificación insuficiente puede incrementar la congestión. Por esa razón, considera que las acciones institucionales también necesitan acompañarse de cambios en la organización de los viajes familiares.

Ingreso escalonado distribuirá los viajes escolares durante tres días

El retorno a las instituciones fiscales comenzará el martes 1 de septiembre con los estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato y los grupos de Inicial de 3 y 4 años.

El miércoles 2 ingresarán octavo, noveno y décimo de Educación General Básica Superior, además de primer grado de Preparatoria.

El jueves 3 será el turno de quinto, sexto y séptimo de Educación General Básica Media, junto con segundo, tercero y cuarto de Educación General Básica Elemental.

Los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán definir sus propios calendarios, de acuerdo con la normativa y los lineamientos del Ministerio de Educación.

Castillo identifica este esquema escalonado como uno de los componentes de la planificación, aunque plantea que las familias también deben anticipar sus desplazamientos durante los primeros días.

Su recomendación es salir entre 20 y 30 minutos antes, sobre todo durante la primera semana. También aconseja compartir vehículo entre familias de un mismo sector cuando resulte posible.

Otro punto de atención estará frente a los planteles. El experto recomienda evitar la doble fila y utilizar los espacios autorizados para dejar y recoger estudiantes.

Caminar, utilizar bicicleta o recurrir al transporte público forman parte de las alternativas que plantea para disminuir el número de automóviles que llegan al mismo tiempo a las instituciones.

Trolebús y Ecovía reactivarán cinco expresos escolares

El transporte público tendrá una operación específica desde el primer día de clases. La Empresa de Pasajeros reanudará el martes 1 de septiembre cinco rutas de expresos escolares del Trolebús y la Ecovía.

Los servicios tendrán dos salidas cada uno entre las 06:05 y las 06:30.

En el Trolebús funcionarán dos rutas. El expreso Terminal Quitumbe–Colón saldrá a las 06:05 y 06:15 y recorrerá Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara y Colón.

El recorrido Estación El Recreo–Colón tendrá salidas a las 06:15 y 06:30. Sus paradas serán El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido y Colón.

La Ecovía contará con tres servicios. El expreso Terminal Quitumbe–Playón de la Marín partirá a las 06:15 y 06:30 y pasará por Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar y Playón de la Marín.

La ruta Estación Guamaní–De las Universidades saldrá a las 06:05 y 06:15. El recorrido incluye Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Teatro México, Montúfar, Playón de la Marín, Simón Bolívar y De las Universidades.

El expreso Estación Río Coca–Playón de la Marín tendrá salidas a las 06:15 y 06:30, con paradas en Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar y Playón de la Marín.

Estudiantes pagarán 17 centavos en los expresos escolares

Los expresos estarán destinados a personas que se movilizan hacia las unidades educativas. Los estudiantes accederán a una tarifa reducida de 17 centavos.

Los profesores también podrán utilizar estas unidades con su respectiva credencial. El servicio permitirá además el acceso de padres, madres o acompañantes de los niños más pequeños.

La operación de los expresos y de los circuitos regulares del Trolebús y la Ecovía contará con agentes de tránsito en diferentes puntos.

El control buscará evitar la invasión de los carriles exclusivos y procurar el cumplimiento de los tiempos de viaje, según la información municipal.

Castillo considera que el transporte público debe formar parte de la organización de los viajes escolares. Dentro de ese sistema también menciona al Metro de Quito como una alternativa para los desplazamientos de estudiantes.

Transporte escolar entra en la planificación de movilidad de Quito

Los expresos escolares particulares constituyen otro componente del retorno.

Martínez informó que 6 541 conductores recibieron capacitaciones y que 93 operadoras cuentan con permiso de operación renovado y revisión técnica vehicular al día.

Castillo considera que la planificación de este servicio también debe tomar en cuenta los seguros correspondientes de los vehículos que trasladan estudiantes.

El especialista ubica al transporte escolar, el transporte público y el vehículo particular dentro de una misma dinámica durante las horas de ingreso y salida de los planteles.

Obras en Quito coincidirán con el inicio del año escolar

La circulación de septiembre también estará condicionada por varios frentes de obra.

AMT y Epmmop coordinaron ajustes en las intervenciones ante el inicio de clases. Martínez señaló que ambas entidades trabajaban sobre los tiempos para procurar acceso vial durante el retorno.

Uno de los sectores bajo atención es la avenida 12 de Octubre. En el segundo tramo de rehabilitación, entre la calle Madrid y la avenida Patria, existe un Plan Operativo debido a la presencia de tres universidades y cuatro colegios.

En la Panamericana Norte, Martínez informó que el segmento entre Portal Shopping y Carcelén terminó tanto en subida como en bajada. Según el funcionario, este tramo permitirá la conexión con la avenida Simón Bolívar.

La Ruta Viva también forma parte de los corredores intervenidos. Su primer tramo de rehabilitación culminó y la señalización podría dividirse en dos procesos, debido al periodo que normalmente transcurre antes de pintar la vía, según explicó el director de la AMT.

Galo Plaza Lasso tendrá contraflujo entre las 06:30 y las 09:00

La situación será distinta en la avenida Galo Plaza Lasso, a la altura de la calle Ramón Borja.

En ese punto existen dos de cinco carriles habilitados en sentido norte-sur. Para administrar el flujo vehicular, la AMT anunció un contraflujo entre las 06:30 y las 09:00.

La medida coincidirá con los desplazamientos de estudiantes y trabajadores durante la mañana.

Otro cambio llegará el 7 de septiembre. Desde esa fecha está previsto un contraflujo en la avenida Simón Bolívar, desde la altura de la Ruta Viva hasta Guápulo.

Martínez explicó que este esquema apunta a ordenar los viajes de quienes ingresan a Quito desde las parroquias rurales y el valle de Tumbaco.

Señalización escolar se concentra en 150 planteles de Quito

La circulación alrededor de escuelas y colegios tendrá otra intervención. Epmmop trabaja en señalización horizontal y vertical en 150 unidades educativas.

Según cifras municipales, más de 100 000 estudiantes y más de 150 000 moradores forman parte de la población beneficiaria identificada para estas intervenciones.

Rubén Morales, director de Señalización de Epmmop, explicó que los trabajos comenzaron a mediados de julio en entornos que las secretarías de Movilidad y Educación definieron como prioritarios. Las tareas continuarán hasta diciembre e incluirán espacios que funcionarán como recintos electorales.

El plan contempla cerca de 381 000 metros cuadrados de señalización horizontal, además de placas verticales y gestión semafórica en puntos específicos. La inversión aproximada alcanza los 426 500 dólares, según el Municipio.

Las intervenciones incluyen cruces peatonales, reductores de velocidad, líneas de pare, flechas de direccionamiento vehicular y zonas escolares. Cada institución recibirá, en promedio, 300 metros cuadrados de señalización horizontal.

La velocidad máxima en zonas escolares es de 20 kilómetros por hora.

Congestión y siniestros de tránsito marcan los retos en zonas escolares

Wilson Goyes, experto en seguridad y docente de la UIDE, considera que el regreso a las aulas incrementa la exposición de estudiantes y familias a distintos riesgos y requiere coordinación entre gestión vial, seguridad ciudadana y prevención.

Desde el componente de movilidad, identifica la congestión y el incremento de desplazamientos como factores que presionan la red vial durante las horas pico.

Para Goyes, uno de los retos consiste en hacer cumplir los límites de velocidad, respetar la señalización escolar y aplicar controles que reduzcan el riesgo de atropellamientos y siniestros de tránsito.

Su análisis no se limita a las calles ubicadas inmediatamente frente a las instituciones. También incluye las rutas de transporte y las estaciones masivas dentro de los puntos que requieren atención durante los desplazamientos escolares.

El experto propone corredores seguros, control de las vías de circulación escolar y un rediseño táctico del tránsito. Además, plantea optimizar la distribución de agentes en los planteles de mayor prioridad.

Evitar la doble fila será uno de los desafíos frente a los colegios

Castillo centra otra parte del problema en el comportamiento de los conductores cuando llegan a los establecimientos.

La concentración de vehículos para dejar y recoger estudiantes puede afectar la circulación si los automóviles ocupan espacios no autorizados. Por eso, el especialista recomienda evitar la doble fila y respetar las áreas destinadas para estas maniobras.

También propone coordinar viajes entre familias del mismo sector mediante vehículos compartidos. A esto suma alternativas como transporte público, bicicleta y caminata.

Goyes plantea que los controles deben concentrarse según las condiciones de cada sector. Su propuesta apunta a una distribución preventiva de los agentes antes de que aparezcan problemas en los puntos de mayor presión.

La combinación de estos factores marcará la movilidad desde el 1 de septiembre: estudiantes que ingresarán de manera escalonada, 586 agentes por turno, cinco expresos escolares, obras en corredores principales, contraflujos y controles alrededor de cientos de instituciones.

Regreso a clases en Quito, preguntas frecuentes