QuitoBici acumula usuarios y viajes y estas son las cifras del sistema

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Las bicicletas públicas suman cada vez más usuarios en Quito. A poco más de tres meses de la entrada en operación de QuitoBici, el sistema registra miles de viajes realizados en distintos puntos de la capital y un crecimiento en el número de personas inscritas para utilizar este servicio.

La cifra se produce después de la puesta en marcha de una red que amplió de forma significativa la cobertura de bicicletas públicas en la ciudad, con estaciones distribuidas desde el norte hasta el sur y conexiones con los principales sistemas de transporte de Quito.

¿Cuántos usuarios tiene QuitoBici?

QuitoBici superó los 100 000 usuarios registrados desde su inicio de operaciones, el 30 de julio de 2026.

Durante ese mismo período, el sistema acumuló más de 165 000 viajes realizados por quienes utilizan las bicicletas públicas para movilizarse en diferentes sectores de la ciudad.

La red funciona con 25 estaciones y 250 bicicletas. Las estaciones se encuentran distribuidas entre La Ofelia y Quitumbe, lo que permite que usuarios del norte, centro y sur de Quito accedan al servicio.

¿Cómo creció la red de bicicletas públicas en Quito?

La implementación de QuitoBici marcó una expansión respecto al sistema anterior. La red pasó de seis a 25 estaciones.

También aumentó el número de bicicletas disponibles, que subió de 120 a 250 unidades. Los anclajes crecieron de 180 a 425 y la cobertura pasó de siete a cerca de 40 kilómetros cuadrados.

Con esa ampliación, el servicio extendió su alcance hacia más sectores de la capital y fortaleció su presencia en corredores conectados con el transporte público.

¿Cómo se conecta QuitoBici con el Metro, el Trolebús y la Ecovía?

Uno de los objetivos del sistema consiste en facilitar los desplazamientos de primera y última milla. Es decir, aquellos trayectos que conectan el punto de origen o destino de una persona con otros medios de transporte.

Por esa razón, QuitoBici mantiene conexión con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía mediante Mi Quito App. De esta manera, los usuarios pueden combinar diferentes medios de transporte a lo largo de un mismo recorrido.

Una persona, por ejemplo, puede trasladarse en bicicleta hasta una estación del Metro, continuar su viaje en ese sistema y completar el trayecto final con otra alternativa de transporte disponible.

¿Cómo funciona QuitoBici?

El servicio opera todos los días entre las 06:00 y las 20:00. Cada bicicleta puede utilizarse por períodos de hasta 60 minutos.

Para acceder al sistema, los usuarios deben registrarse en Mi Quito App. La identificación también puede realizarse mediante código QR, cédula de identidad o Tarjeta Ciudad, según las opciones habilitadas.

Las bicicletas cuentan con geolocalización en tiempo real y candados con bloqueo electrónico. Además, las estaciones incorporan cámaras de seguridad, sensores de movimiento y paneles solares para la operación del sistema.

¿Dónde están las estaciones de QuitoBici?

Las 25 estaciones se distribuyen en distintos sectores de Quito.

En el sur se ubican puntos como Quitumbe, Plataforma del Sur, Quicentro Sur, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Villaflora y La Magdalena.

En el Centro Histórico consta la estación San Francisco. En el centro norte se encuentran La Alameda, El Ejido, Gabriela Mistral y Universidad Central.

La red también llega a sectores como La Carolina, Naciones Unidas, La Pradera, Atahualpa e Isla Tortuga, además de estaciones ubicadas en El Labrador, Bicentenario, Fernández Salvador, Manta y La Ofelia.

Con más de 100 000 usuarios inscritos y más de 165.000 viajes registrados desde finales de julio de 2026, QuitoBici acumula sus primeros meses de operación como el sistema de bicicletas públicas de la capital.

QuitoBici; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas estaciones y bicicletas tiene el sistema QuitoBici en Quito? QuitoBici cuenta con 25 estaciones y 250 bicicletas disponibles para los usuarios.

Contexto: La red amplió su capacidad frente al sistema anterior, que tenía seis estaciones y 120 bicicletas. Los anclajes pasaron de 180 a 425 y la cobertura creció de siete a cerca de 40 kilómetros cuadrados. ❓ ¿Con qué sistemas de transporte público se conecta QuitoBici? QuitoBici se conecta con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía mediante Mi Quito App.

Contexto: La integración permite combinar la bicicleta pública con otros medios de transporte para completar desplazamientos de primera y última milla, es decir, los trayectos entre el origen o destino de una persona y una estación de transporte. ❓ ¿Cómo se puede utilizar QuitoBici en Quito? Los usuarios deben registrarse en Mi Quito App y pueden identificarse mediante código QR, cédula de identidad o Tarjeta Ciudad, según las opciones habilitadas.

Contexto: El sistema opera todos los días de 06:00 a 20:00. Cada bicicleta puede utilizarse durante períodos de hasta 60 minutos. ❓ ¿Cuánto tiempo se puede utilizar una bicicleta de QuitoBici? Cada bicicleta de QuitoBici puede utilizarse por un período máximo de 60 minutos.

Contexto: El servicio funciona todos los días entre las 06:00 y las 20:00. Para acceder, los usuarios deben registrarse en Mi Quito App y completar el proceso de identificación habilitado. ❓ ¿Qué mecanismos de seguridad tienen las bicicletas y estaciones de QuitoBici? Las bicicletas cuentan con geolocalización en tiempo real y candados con bloqueo electrónico. Las estaciones incorporan cámaras de seguridad, sensores de movimiento y paneles solares.

Contexto: Estos componentes forman parte de la infraestructura tecnológica implementada para el funcionamiento del sistema de bicicletas públicas de Quito.

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