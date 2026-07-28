Municipio de Quito explica por qué QuitoBici cuesta 5,5 millones de dólares, ante la polemica por el monto

El Municipio de Quito fijó un presupuesto referencial de 5 553 625 dólares, sin IVA, para contratar el servicio de bicicleta pública QuitoBici por cuatro años. Este monto generó cuestionamientos en redes sociales, donde algunos usuarios dividieron el presupuesto entre las 250 bicicletas previstas para el sistema.
Frente a esas críticas, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó a EL COMERCIO que el contrato no corresponde a la compra de bicicletas, sino a la prestación de un servicio.
Durante una entrevista, Pérez señaló que el contrato incluye:
Pérez afirmó: “Nosotros somos enfáticos, no estamos contratando 250 bicicletas, estamos contratando un servicio de bicicleta pública para el Distrito Metropolitano de Quito. No es tan fácil como decir 5 millones a 250 bicicletas”.
El secretario indicó que el contratista instalará la infraestructura y asumirá la operación del sistema durante cinco años. Entre sus responsabilidades constan:
Pérez añadió: “El contratista instala los equipos, plataformas, software, bicicletas. Se encarga de la operación del sistema, de equilibrar las bicicletas y asegurar que funcionen correctamente. Nosotros recibimos específicamente el servicio”.
La operación estará a cargo, durante cuatro años, del Consorcio Bicicletas Quito, que obtuvo el contrato por 5,5 millones de dólares. El consorcio está integrado por las empresas Soluciones Arcossoft, de Colombia, y Seblan, de Ecuador.
Según el contrato, el consorcio será responsable del mantenimiento de las 250 bicicletas y las 25 estaciones de QuitoBici. Además, deberá asegurar el sistema y reemplazar las unidades o elementos que resulten necesarios.
La cifra aproximada de 22 215 dólares por bicicleta surge al dividir el presupuesto referencial entre las 250 bicicletas previstas. Sin embargo, Pérez sostuvo que ese cálculo no refleja el objeto de la contratación porque incluye infraestructura, tecnología y operación del sistema durante cinco años.
El sistema conectará sectores entre La Ofelia y Quitumbe y operará de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 20:00 horas. Las 25 estaciones estarán distribuidas en cinco zonas de Quito:
Cada estación contará con un tótem equipado con cámaras, sensores de movimiento y paneles solares. Los usuarios deberán registrarse antes de utilizar el sistema y podrán seleccionar una estación desde la aplicación Mi Quito.
Según la información presentada por la Secretaría de Movilidad, el nuevo sistema contará con 250 bicicletas, mientras que el anterior disponía de 120 bicicletas. Además, pasará de 6 a 25 estaciones, y la cobertura se extenderá de 7 kilómetros cuadrados a 40 kilómetros cuadrados.
Pérez sostuvo que la comparación entre ambos sistemas debe realizarse con base en el costo por hora de disponibilidad de una bicicleta. El sistema anterior registró un costo de 2,56 dólares por hora, mientras que QuitoBici tendrá un costo estimado de 1,09 dólares por hora.
Porque el Municipio no contratará únicamente 250 bicicletas, sino un servicio integral de bicicleta pública por cinco años, con infraestructura, tecnología, operación y mantenimiento incluidos.
El presupuesto referencial de 5 553 625 dólares, sin IVA, generó críticas en redes sociales tras dividirse el monto entre las bicicletas previstas para el sistema.
El contrato contempla bicicletas, estaciones, plataformas tecnológicas, software, operación del sistema, redistribución de bicicletas, mantenimiento, monitoreo por geolocalización, seguros y reposición de unidades cuando sea necesario.
Según el secretario de Movilidad, Alex Pérez, el contratista será responsable de instalar toda la infraestructura y operar el sistema durante cinco años.
Porque esa cifra resulta de dividir el presupuesto total entre las 250 bicicletas, sin considerar que el contrato también financia la infraestructura, la tecnología y la operación del servicio durante cinco años.
El Municipio sostiene que el objeto de la contratación es la prestación del servicio de bicicleta pública y no la compra de las bicicletas.
QuitoBici operará de lunes a domingo, de 06:00 a 20:00, con 250 bicicletas distribuidas en 25 estaciones entre La Ofelia y Quitumbe. Los usuarios deberán registrarse y utilizar la aplicación Mi Quito para acceder al servicio.
Cada estación contará con tótems equipados con cámaras, sensores de movimiento y paneles solares para apoyar la operación del sistema.
El nuevo sistema aumentará de 120 a 250 bicicletas, de 6 a 25 estaciones y ampliará la cobertura de 7 a 40 kilómetros cuadrados. Además, el Municipio estima que el costo por hora de disponibilidad bajará de 2,56 a 1,09 dólares.
La Secretaría de Movilidad sostiene que la comparación entre ambos modelos debe hacerse por el costo del servicio prestado y no únicamente por el número de bicicletas disponibles.