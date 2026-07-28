Municipio de Quito explica por qué QuitoBici cuesta 5,5 millones de dólares, ante la polemica por el monto

El Municipio de Quito fijó un presupuesto referencial de 5 553 625 dólares, sin IVA, para contratar el servicio de bicicleta pública QuitoBici por cuatro años. Este monto generó cuestionamientos en redes sociales, donde algunos usuarios dividieron el presupuesto entre las 250 bicicletas previstas para el sistema.

Detalles del contrato del servicio de bicicleta en Quito

Frente a esas críticas, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó a EL COMERCIO que el contrato no corresponde a la compra de bicicletas, sino a la prestación de un servicio.

Durante una entrevista, Pérez señaló que el contrato incluye:

Bicicletas

Estaciones

Plataformas tecnológicas

Software

Operación del sistema

Pérez afirmó: “Nosotros somos enfáticos, no estamos contratando 250 bicicletas, estamos contratando un servicio de bicicleta pública para el Distrito Metropolitano de Quito. No es tan fácil como decir 5 millones a 250 bicicletas”.

Responsabilidades del contratista

El secretario indicó que el contratista instalará la infraestructura y asumirá la operación del sistema durante cinco años. Entre sus responsabilidades constan:

Redistribución de las bicicletas entre estaciones

Monitoreo mediante geolocalización

Mantenimiento

Seguro

Reposición de unidades cuando sea necesario

Pérez añadió: “El contratista instala los equipos, plataformas, software, bicicletas. Se encarga de la operación del sistema, de equilibrar las bicicletas y asegurar que funcionen correctamente. Nosotros recibimos específicamente el servicio”.

La operación estará a cargo, durante cuatro años, del Consorcio Bicicletas Quito, que obtuvo el contrato por 5,5 millones de dólares. El consorcio está integrado por las empresas Soluciones Arcossoft, de Colombia, y Seblan, de Ecuador.

Según el contrato, el consorcio será responsable del mantenimiento de las 250 bicicletas y las 25 estaciones de QuitoBici. Además, deberá asegurar el sistema y reemplazar las unidades o elementos que resulten necesarios.

Cálculo del costo por bicicleta

La cifra aproximada de 22 215 dólares por bicicleta surge al dividir el presupuesto referencial entre las 250 bicicletas previstas. Sin embargo, Pérez sostuvo que ese cálculo no refleja el objeto de la contratación porque incluye infraestructura, tecnología y operación del sistema durante cinco años.

Funcionamiento del sistema QuitoBici

El sistema conectará sectores entre La Ofelia y Quitumbe y operará de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 20:00 horas. Las 25 estaciones estarán distribuidas en cinco zonas de Quito:

Sur: Quitumbe, Plataforma del Sur, Quicentro Sur, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Villaflora y La Magdalena.

Centro Histórico: San Francisco.

Corredor centro-norte: La Alameda, El Ejido, Gabriela Mistral y Universidad Central.

Norte: La Pradera, La Carolina, Atahualpa, Naciones Unidas e Isla Tortuga.

Hipercentro y norte alto: Parque Navarro, Universidades, El Labrador, Bicentenario, Fernández Salvador, Manta y La Ofelia.

Cada estación contará con un tótem equipado con cámaras, sensores de movimiento y paneles solares. Los usuarios deberán registrarse antes de utilizar el sistema y podrán seleccionar una estación desde la aplicación Mi Quito.

Cambios respecto al sistema anterior

Según la información presentada por la Secretaría de Movilidad, el nuevo sistema contará con 250 bicicletas, mientras que el anterior disponía de 120 bicicletas. Además, pasará de 6 a 25 estaciones, y la cobertura se extenderá de 7 kilómetros cuadrados a 40 kilómetros cuadrados.

Análisis comparativo de costos

Pérez sostuvo que la comparación entre ambos sistemas debe realizarse con base en el costo por hora de disponibilidad de una bicicleta. El sistema anterior registró un costo de 2,56 dólares por hora, mientras que QuitoBici tendrá un costo estimado de 1,09 dólares por hora.

Bicicleta pública en Quito; preguntas frecuentes