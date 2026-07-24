Conozca dónde estarán las 25 nuevas estaciones de QuitoBici en Quito

Quito reforzó su sistema de bicicletas públicas con una ampliación que busca facilitar los desplazamientos diarios y promover una movilidad sostenible en Quito. El nuevo sistema QuitoBici incorporará 25 estaciones, 250 bicicletas y herramientas tecnológicas para agilizar el préstamo de bicicletas en Quito y fortalecer la seguridad de los usuarios.

Conexión entre sectores de la ciudad

La red conectará sectores ubicados entre La Ofelia y Quitumbe. Además, funcionará todos los días, de lunes a domingo, en el horario de 06:00 a 20:00. Con esta expansión, el sistema ofrecerá una alternativa de transporte para distintos puntos de la ciudad.

Distribución estratégica de las estaciones

Las 25 estaciones se distribuirán en cinco zonas de Quito. QuitoBici instalará estas estaciones en puntos estratégicos entre el norte y el sur de la capital. Cada estación contará con un tótem de seguridad equipado con cámaras, sensores de movimiento y un sistema de alimentación mediante paneles solares.

Sur: Quitumbe, Plataforma del Sur, Quicentro Sur, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Villaflora y La Magdalena.

Quitumbe, Plataforma del Sur, Quicentro Sur, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Villaflora y La Magdalena. Centro Histórico: San Francisco.

San Francisco. Corredor centro-norte: La Alameda, El Ejido, Gabriela Mistral y Universidad Central.

La Alameda, El Ejido, Gabriela Mistral y Universidad Central. Norte: La Pradera, La Carolina, Atahualpa, Naciones Unidas e Isla Tortuga.

La Pradera, La Carolina, Atahualpa, Naciones Unidas e Isla Tortuga. Hipercentro y norte alto: Parque Navarro, Universidades, El Labrador, Bicentenario, Fernández Salvador, Manta y La Ofelia.

Sistema de préstamo y devolución

Cada estación dispondrá de un validador de tarjetas. Este sistema verificará que la cuenta del usuario esté habilitada para utilizar el servicio y permitirá realizar el préstamo de la bicicleta mediante los medios de identificación autorizados.

Los usuarios deberán registrarse previamente para utilizar el sistema. Después, podrán seleccionar una estación disponible desde la aplicación Mi Quito. Una vez elegida la estación, deberán acercarse al punto seleccionado y seguir las instrucciones para retirar la bicicleta.

Al terminar el recorrido, podrán devolverla en cualquiera de las 25 estaciones habilitadas, lo que permitirá que otra persona utilice la unidad. La aplicación Mi Quito también ofrecerá información sobre el uso del servicio. Desde esa plataforma, los usuarios podrán revisar el historial de sus viajes, consultar la estimación de calorías consumidas durante los recorridos y conocer las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) que evitaron.

Aumento en la cobertura del servicio

Con esta ampliación, QuitoBici extenderá su cobertura entre La Ofelia y Quitumbe mediante una red de estaciones equipadas con tecnología para mejorar la seguridad y simplificar el préstamo de bicicletas. El sistema operará durante toda la semana y buscará facilitar los desplazamientos de quienes opten por este medio de transporte en la ciudad.

🚲 #QuitoBici | La movilidad cambia en Quito.



🚇🚎 Norte, centro y sur estarán conectados a través de un sistema inteligente de bicicleta pública integrado al Metro de Quito, Trolebús y Ecovía.



⚙️ Tecnología, movilidad activa y transporte público municipal se unen para acercar… pic.twitter.com/VhbMdd95oQ — Sec. Movilidad Quito (@movilidadquito_) June 19, 2026

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