Bares y discotecas se activan progresivamente en Quito

Redacción Quito (I)

De los 99 bares, discotecas y karaokes autorizados para trabajar desde ayer, miércoles 8 de septiembre del 2021 , solo unos 30 abrieron sus puertas el primer día. Los establecimientos aún se preparan para cumplir con todas las medidas de bioseguridad y los requisitos determinados por la Secretaría de Salud.

Así lo informó Martha Guerrero, presidenta de la agrupación Bares, Discotecas, Karaokes y Asociados de Quito y Pichincha, BADIKAIA-QP, a la que pertenecen 54 establecimientos.

Los controles a los negocios también se iniciaron desde el miércoles. Según Guerrero, no hubo sancionados ni clausurados, solo recomendaciones por parte de las autoridades.

La dirigente admitió que ha habido falta de información por parte de la Secretaría.

“Yo, que he asistido a las reuniones y negociaciones con las autoridades, tenía entendido que en los karaokes sí podíamos dejar cantar a los clientes siempre y cuando utilicen mascarillas. De hecho, sin ese implemento no pueden entrar, sin embargo, resulta que cantar ha estado prohibido y no nos habían informado”, comentó.

Guerrero espera que la totalidad de los negocios que pertenecen a su gremio puedan operar con normalidad desde este fin de semana.

Los horarios de trabajo también cambiaron debido a la pandemia. Podrán abrir sus puertas de lunes a jueves, de 16:00 a 23:00. Y los viernes, sábados, domingos y feriados, de 16:00 a 24:00.

Los bares autorizados se encuentran ubicados en todo el Distrito. En Quitumbe, La Magdalena, Chimbacalle, La Mariscal, San Juan, Iñaquito, Cotocollao, Carcelén, Calacalí y los valles.