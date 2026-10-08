Quito amaneció con restos de granizo y daños en la Politécnica Nacional este 8 de octubre

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La lluvia con granizo y tormenta eléctrica que cayó sobre Quito la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026 provocó inundaciones, acumulaciones de hielo y daños en distintos sectores de la capital. El temporal afectó instalaciones universitarias, negocios y servicios de transporte. Durante la mañana de este jueves 8 de octubre, la ciudad todavía registraba inconvenientes en varias calles, aunque los equipos municipales continuaban con las labores de limpieza.

El granizo alcanzó hasta 35 centímetros y bloqueó sumideros en Quito

El alcalde Pabel Muñoz informó que el hielo alcanzó un espesor de hasta 35 centímetros en determinados sectores de la capital. La acumulación impidió que el agua ingresara con normalidad al sistema de drenaje.

Durante el temporal, varias vías registraron inundaciones y montículos de granizo. Entre los puntos afectados estuvieron la avenida 12 de Octubre, Reina Victoria y Colón, la avenida 6 de Diciembre y la intersección de Naciones Unidas y Amazonas.

Los equipos municipales utilizaron maquinaria para retirar el hielo y facilitar la evacuación del agua. Las bajas temperaturas durante la noche contribuyeron a que parte del granizo permaneciera en las calles hasta el jueves.

La tormenta también provocó la caída de hojas, flores y restos de árboles sobre vías y aceras.

La Politécnica Nacional reportó daños en un laboratorio y ocho evacuados

La acumulación de granizo dañó el techo de un laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en las instalaciones de la ExUniversal. El agua ingresó al inmueble y afectó su infraestructura.

Las autoridades universitarias activaron sus equipos de contingencia y solicitaron apoyo al Cuerpo de Bomberos de Quito.

Durante la inspección inicial, los equipos encontraron a ocho personas en el interior. Todas salieron por sus propios medios y ninguna presentó lesiones.

Tras revisar el lugar, las autoridades determinaron que la infraestructura quedó inservible. También señalaron que los equipos del laboratorio cuentan con seguros.

La universidad prepara un plan para trasladar las actividades académicas y de laboratorio a otros espacios institucionales.

Desde este jueves 8 de octubre, la EPN suspendió temporalmente el acceso y uso del parqueadero de Ingeniería Mecánica, conocido como ExUniversal. La institución pidió evitar acercarse a la zona de la emergencia y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Negocios de Diego de Almagro y Colón también sufrieron afectaciones

Catalina Herrera, del local Dulce Tentación, relató que el agua se acumuló en el exterior del establecimiento durante la granizada.

Los trabajadores retiraron parte del líquido y limpiaron las gradas, donde permanecían montículos de hielo.

Herrera señaló que el negocio no sufrió pérdidas importantes. Sin embargo, la acumulación complicó la circulación en el sector.

Según su testimonio, las restricciones obligaron a algunas personas a caminar alrededor de dos cuadras para encontrar transporte público.

La comerciante explicó que personal municipal llegó con maquinaria y volquetas para retirar el granizo.

El Metro de Quito volvió a operar con normalidad

Durante la tormenta del miércoles, el Metro de Quito suspendió temporalmente sus operaciones por seguridad. El agua también ingresó a la estación La Pradera.

Para la mañana del jueves, el sistema retomó su servicio habitual en todas las estaciones de la Línea 1, desde Quitumbe hasta El Labrador.

El Inamhi prevé nuevas lluvias para la tarde del jueves

Quito presentó cielo nublado durante la mañana del 8 de octubre. En sectores como González Suárez también se registró neblina.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé condiciones parcialmente nubladas y precipitaciones durante la tarde.

Ante este escenario, el capitán Miguel Llumiquinga, jefe distrital Eugenio Espejo del Cuerpo de Bomberos de Quito, recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar los pasos deprimidos inundados.

Para las viviendas, aconseja limpiar desagües y sumideros, además de evitar que la basura llegue a las alcantarillas.

Si el agua ingresa a una casa, la prioridad es proteger a las personas, buscar zonas altas y solicitar asistencia al 911.

Daños en Quito por la granizada del 7 de octubre; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en Quito durante la tormenta de granizo del miércoles 7 de octubre? La lluvia y el granizo provocaron inundaciones, bloquearon sumideros y causaron daños en infraestructura y dificultades de movilidad. Contexto: El hielo se acumuló en varias calles de la capital. Los equipos municipales utilizaron maquinaria para retirar el material y facilitar la evacuación del agua. ❓ ¿Qué espesor alcanzó el granizo en Quito? El granizo alcanzó hasta 35 centímetros en determinados sectores, según el alcalde Pabel Muñoz. Contexto: La acumulación impidió que el agua ingresara con normalidad al sistema de drenaje. Las bajas temperaturas contribuyeron a que parte del hielo permaneciera en las calles hasta el jueves. ❓ ¿Qué calles de Quito resultaron afectadas por la granizada? ntre los puntos afectados estuvieron la avenida 12 de Octubre, Reina Victoria y Colón, la avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas y Amazonas. Contexto: Las vías registraron inundaciones y montículos de granizo. La tormenta también dejó hojas, flores y restos de árboles sobre calles y aceras. ❓ ¿Qué daños provocó el granizo en la Escuela Politécnica Nacional? La acumulación de granizo dañó el techo de un laboratorio de Ingeniería Mecánica y permitió el ingreso de agua. Contexto: La universidad determinó que la infraestructura quedó inservible. Los equipos del laboratorio cuentan con seguros y la institución prepara el traslado de las actividades académicas a otros espacios. ❓ ¿Qué pasó con las ocho personas que estaban en el laboratorio de la EPN? Las ocho personas salieron por sus propios medios y ninguna presentó lesiones. Contexto: Los equipos de contingencia de la universidad y el Cuerpo de Bomberos de Quito intervinieron en la emergencia. Desde el 8 de octubre, la EPN suspendió temporalmente el acceso al parqueadero de Ingeniería Mecánica, conocido como ExUniversal. ❓ ¿Cómo afectó la granizada a los negocios de Diego de Almagro y Colón? El agua y el hielo se acumularon en los exteriores de los establecimientos y dificultaron la circulación. Contexto: Catalina Herrera, del local Dulce Tentación, explicó que los trabajadores retiraron agua y limpiaron las gradas. El negocio no registró pérdidas importantes, pero algunas personas debieron caminar unas dos cuadras para encontrar transporte público. ❓ ¿Qué ocurrió con el Metro de Quito durante la tormenta? El Metro suspendió temporalmente sus operaciones por seguridad y el agua ingresó a la estación La Pradera. Contexto: Para la mañana del jueves 8 de octubre, el sistema retomó su servicio habitual en todas las estaciones de la Línea 1, desde Quitumbe hasta El Labrador. ❓ ¿Qué pronóstico emitió el Inamhi para Quito el jueves 8 de octubre? El Inamhi previó condiciones parcialmente nubladas y precipitaciones durante la tarde. Contexto: Durante la mañana, Quito presentó cielo nublado y sectores como González Suárez registraron neblina. ❓ ¿Qué recomendaciones dieron los Bomberos de Quito ante nuevas lluvias? Reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, evitar pasos deprimidos inundados y limpiar desagües y sumideros. Contexto: El capitán Miguel Llumiquinga recomendó evitar que la basura llegue a las alcantarillas. Si el agua ingresa a una vivienda, las personas deben buscar zonas altas, priorizar su seguridad y solicitar asistencia al 911.

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