Granizo en Quito y los cuidados que debe tomar antes y después de una tormenta

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La granizada del miércoles 7 de octubre de 2026 en Quito dejó calles cubiertas de hielo y dificultades para evacuar el agua. El episodio también evidenció los riesgos que enfrenta una vivienda cuando el granizo se acumula sobre sus cubiertas o bloquea los drenajes.

La prevención empieza antes de que llegue el temporal, pero las precauciones deben continuar cuando termina. Limpiar los desagües, revisar las cubiertas y evitar caminar sobre superficies con hielo son medidas que ayudan a reducir riesgos. Otras prácticas, como desconectar aparatos eléctricos o utilizar sal para derretir el granizo, requieren tomar en cuenta cuándo y dónde se realizan.

Cómo preparar la vivienda y protegerse durante una granizada

Mantener libres los drenajes es una de las principales medidas preventivas. El Municipio de Quito recomienda limpiar terrazas, sumideros y el frente de las viviendas, además de evitar que basura y escombros lleguen a las calles o quebradas. Esa limpieza debe realizarse con anticipación y en condiciones seguras.

El granizo también puede dificultar la evacuación del agua incluso cuando no hay basura. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, explicó que una acumulación abundante puede compactarse y formar bloques que impiden el flujo normal hacia el alcantarillado.

Por eso, mantener limpios los desagües reduce un factor de riesgo, aunque no elimina todas las posibles afectaciones.

Los techos y sus canales de agua necesitan revisiones periódicas. Bomberos ha advertido que el peso del granizo acumulado puede comprometer las cubiertas.

En pérgolas, techados livianos o viviendas con filtraciones, la revisión de un profesional permite determinar si hacen falta reparaciones o refuerzos; esas intervenciones deben responder al estado de cada estructura.

Los aparatos eléctricos deben desconectarse antes de que llegue una tormenta eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advierte que no se deben manipular equipos, cables o enchufes mientras hay rayos, debido al riesgo de una descarga. Durante la tormenta también aconseja evitar el contacto con instalaciones de agua y mantenerse lejos de ventanas y puertas exteriores.

Si empieza a granizar, la recomendación es buscar refugio en una edificación sólida. Los árboles, patios cubiertos y estructuras abiertas no ofrecen protección adecuada frente a una tormenta eléctrica. El NWS recomienda permanecer bajo resguardo hasta 30 minutos después del último trueno.

Qué hacer después y cuáles son los límites del uso de sal

Cuando termina la caída de granizo, el hielo sobre aceras, escaleras y accesos todavía puede provocar resbalones. El NWS recomienda utilizar calzado con buena adherencia, caminar despacio y dar pasos cortos. Siempre que sea posible, conviene utilizar superficies despejadas.

Subir a un techo para retirar el hielo puede añadir otro peligro. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA), en su guía sobre retiro de nieve y hielo de cubiertas, advierte sobre caídas desde los bordes, roturas de tragaluces y colapsos.

Antes de cualquier trabajo en altura se debe verificar que la estructura pueda soportar a las personas y los equipos. La limpieza de una cubierta comprometida requiere personal capacitado.

La sal sí puede ayudar a derretir hielo porque reduce el punto de congelación del agua. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) contemplan su uso, o el de otros productos descongelantes, para mantener despejados escalones y caminos peatonales.

Esa orientación se refiere a superficies de tránsito, no constituye una recomendación para aplicarla sobre cualquier techo.

Su uso también tiene límites. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que la sal puede favorecer la corrosión, dañar infraestructura y afectar plantas y fuentes de agua.

Por ello, no debe presentarse como una solución general para retirar grandes acumulaciones de granizo o resolver problemas estructurales.

En las vías, Bomberos Quito recomienda evitar los pasos deprimidos cuando la lluvia se intensifica o llega acompañada de granizo y optar por rutas alternativas. Las emergencias deben reportarse al 911.

Te recomendamos