Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito difundió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía conozca cómo actuar durante una tormenta eléctrica, tanto si se encuentra en espacios abiertos como en el interior de una vivienda o de un vehículo.

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¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica en Quito?

Una de las principales recomendaciones consiste en buscar refugio en un lugar seguro y cerrado. Los Bomberos de Quito aconsejan evitar la permanencia en espacios abiertos o en sitios que puedan representar un riesgo durante las descargas eléctricas.

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La institución recomienda no permanecer bajo árboles, en cerros o cerca de lugares con acumulación de agua mientras se desarrolla una tormenta.

Otra de las medidas preventivas consiste en desconectar los aparatos eléctricos antes de que comience la tormenta, siempre que sea seguro hacerlo, para prevenir daños por posibles sobrecargas.

Recomendaciones para conductores durante una tormenta eléctrica

Las medidas de prevención también incluyen a quienes circulan por las calles de Quito durante estas condiciones meteorológicas.

El Cuerpo de Bomberos recomienda a los conductores estacionar sus vehículos en un lugar seguro y apagar el motor. Además, aconseja evitar el contacto con las partes metálicas del automotor.

Más sobre el tema: Rayo provoca corte de luz en Quito y complica el tránsito en El Seminario

Cinco recomendaciones ante las tormentas eléctricas

Los Bomberos de Quito resumen las medidas de prevención en cinco acciones:

Buscar refugio en un lugar seguro y cerrado.

Estacionar el vehículo en un sitio seguro y apagar el motor.

Evitar el contacto con las partes metálicas del automotor.

No permanecer bajo árboles, en cerros o cerca de acumulaciones de agua.

Desconectar los aparatos eléctricos para prevenir daños por sobrecargas.

Estas recomendaciones forman parte de las medidas de prevención que promueve el Cuerpo de Bomberos de Quito para proteger a la ciudadanía durante las tormentas eléctricas.

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La publicación de la institución contiene consejos de seguridad y no especifica horarios ni sectores de la capital con posibles afectaciones meteorológicas.

Información relacionada sobre tormentas eléctricas

Qué hacer durante una tormenta eléctrica en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica en Quito? El Cuerpo de Bomberos recomienda buscar refugio en un lugar seguro y cerrado.

También aconseja evitar permanecer en espacios abiertos, bajo árboles, en cerros o cerca de acumulaciones de agua mientras dure la tormenta. ❓¿Es seguro refugiarse debajo de un árbol durante una tormenta eléctrica? No. Los Bomberos de Quito recomiendan no permanecer bajo árboles durante una tormenta eléctrica.

También se debe evitar estar en cerros y cerca de zonas donde exista acumulación de agua. ❓¿Qué hacer si una tormenta eléctrica comienza mientras conduzco? La recomendación es estacionar el vehículo en un lugar seguro y apagar el motor.

Una vez dentro del automotor, los Bomberos aconsejan evitar el contacto con sus partes metálicas. ❓¿Hay que desconectar los aparatos eléctricos durante una tormenta? Sí, siempre que sea seguro hacerlo antes de que comience la tormenta.

La medida busca prevenir daños en los equipos ante posibles sobrecargas eléctricas. ❓¿Los Bomberos informaron qué sectores de Quito tendrán tormentas eléctricas? No. La publicación difundida contiene únicamente recomendaciones preventivas.

No especifica horarios ni sectores de Quito que podrían registrar afectaciones meteorológicas.

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