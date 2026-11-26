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El Cuerpo de Bomberos de Quito difundió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía conozca cómo actuar durante una tormenta eléctrica, tanto si se encuentra en espacios abiertos como en el interior de una vivienda o de un vehículo.
Una de las principales recomendaciones consiste en buscar refugio en un lugar seguro y cerrado. Los Bomberos de Quito aconsejan evitar la permanencia en espacios abiertos o en sitios que puedan representar un riesgo durante las descargas eléctricas.
⚡ #PrevenciónBQ | Saber cómo actuar ante una tormenta eléctrica puede marcar la diferencia. 🌩️ Sigue estas recomendaciones, protégete y protege a quienes te rodean. 📞 Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. #SalvamosVidas #BomberosQuito https://t.co/fJDRZN2D9E— Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 24, 2026
La institución recomienda no permanecer bajo árboles, en cerros o cerca de lugares con acumulación de agua mientras se desarrolla una tormenta.
Otra de las medidas preventivas consiste en desconectar los aparatos eléctricos antes de que comience la tormenta, siempre que sea seguro hacerlo, para prevenir daños por posibles sobrecargas.
Las medidas de prevención también incluyen a quienes circulan por las calles de Quito durante estas condiciones meteorológicas.
El Cuerpo de Bomberos recomienda a los conductores estacionar sus vehículos en un lugar seguro y apagar el motor. Además, aconseja evitar el contacto con las partes metálicas del automotor.
Los Bomberos de Quito resumen las medidas de prevención en cinco acciones:
Estas recomendaciones forman parte de las medidas de prevención que promueve el Cuerpo de Bomberos de Quito para proteger a la ciudadanía durante las tormentas eléctricas.
La publicación de la institución contiene consejos de seguridad y no especifica horarios ni sectores de la capital con posibles afectaciones meteorológicas.
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El Cuerpo de Bomberos recomienda buscar refugio en un lugar seguro y cerrado.
También aconseja evitar permanecer en espacios abiertos, bajo árboles, en cerros o cerca de acumulaciones de agua mientras dure la tormenta.
No. Los Bomberos de Quito recomiendan no permanecer bajo árboles durante una tormenta eléctrica.
También se debe evitar estar en cerros y cerca de zonas donde exista acumulación de agua.
La recomendación es estacionar el vehículo en un lugar seguro y apagar el motor.
Una vez dentro del automotor, los Bomberos aconsejan evitar el contacto con sus partes metálicas.
Sí, siempre que sea seguro hacerlo antes de que comience la tormenta.
La medida busca prevenir daños en los equipos ante posibles sobrecargas eléctricas.
No. La publicación difundida contiene únicamente recomendaciones preventivas.
No especifica horarios ni sectores de Quito que podrían registrar afectaciones meteorológicas.