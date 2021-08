6 operadoras de buses en Quito han logrado subir la tarifa a 35 centavos en 6 meses

Daniel Romero y Diego Bravo

El Municipio preveía que desde el 1 de marzo pasado, las operadoras de buses incrementen su tarifa de 25 a 35 centavos. Casi seis meses después, seis de las 65 operadoras que hay en Quito cumplen con los indicadores, es decir, el 9%.

Las cooperativas Guadalajara, Translatinos, Disutran, Victoria y 6 de Diciembre cobran 35 centavos. A estas se sumó la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, que opera el Trole y la Ecovía.

El alza de pasajes fue posible después de que en diciembre pasado se aprobara la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte. Allí se establecieron dos requisitos.

El Municipio exigió la firma de una adenda en la que comprometía a las operadoras a cumplir con indicadores de calidad. El segundo requisito fue entrar a un proceso de evaluación que está a cargo de la Secretaría de Movilidad.

Esa entidad estableció 28 indicadores dentro de cinco parámetros relacionados con la confiabilidad, seguridad, confort, atención a grupos vulnerables y mantenimiento.

Un paso importante para la evaluación era que todas las unidades cuenten con un dispositivo GPS que permita, entre otras cosas, hacer un seguimiento de la velocidad, uso de paradas, número de pasajeros y cumplimiento de las rutas.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indicó que existen operadoras cuyas unidades aún no cuentan con el GPS. Después de casi seis meses, el 71,4% (2 200) de buses de un total de 3 082 puede ser evaluado.

Según el secretario de Movilidad, hay cooperativas que no han logrado importar los dispositivos y otro grupo no lo hizo con la esperanza de que no se cumpla con la evaluación.

Los transportistas tienen otra versión. Jorge Yánez, dirigente de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano de Quito, dijo que hay inconvenientes de conexión con la plataforma que opera la Secretaría de Movilidad.

El dirigente gremial dijo que existen cerca de 1 800 unidades que no pueden enlazarse por problemas con los puertos. Eso impide una transmisión efectiva de los datos. “Con esa realidad, la Secretaría no puede evidenciar los avances”.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha enviado 2 000 expedientes por infracciones de tránsito a la Secretaría de Movilidad, según Abad. De esa cantidad de informes, solamente en 50 casos se han abierto procesos de sanción. Las principales contravenciones, según el Secretario de Movilidad, son el exceso de velocidad y el aforo.

En medio de estos problemas, el Municipio continúa con la evaluación de las operadoras. Una de las compañías que está a punto de obtener la autorización es Águila Dorada. Su gerente, Iván López, comentó que esperan recibir una respuesta esta semana.

La última autorización de Movilidad fue a favor del Trole y la Ecovía. En ambos sistemas municipales se espera subir el pasaje desde la última semana de septiembre próximo.

Si bien ya existe la autorización, Carlos Poveda, gerente de esa empresa, pidió una prórroga para colocar los adhesivos distintivos en las unidades. Actualmente, hay 197 unidades operativas.

Con el incremento, la tarifa normal del Trole, la Ecovía y sus alimentadores quedaría en 35 centavos; la tarifa reducida, en 17 centavos y la preferencial, de 10 centavos.

Entre los usuarios hay posiciones divididas. Ángel Méndez utiliza la Ecovía desde Guamaní (sur). Aseguró que el aumento es necesario porque los costos de mantenimiento se han incrementado.

Verónica Ascencio, quien vive en El Beaterio (sur), consideró que el pasaje no debería subir porque no se respetan el aforo ni las paradas.

Poveda indicó que si un sistema no tiene tarifa adecuada se debe subir el subsidio. “Pero el subsidio se deteriora con el tiempo porque no se destina a los usuarios que lo merecen sino a los que no necesitan”.

Abad señaló que no hay plazo para que todas las operadoras suban el pasaje sino que depende de que cada una pase la evaluación.