Un nuevo tramo se suma a la rehabilitación de la Ruta Viva hacia Quito

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La circulación vehicular entre la capital y las parroquias orientales experimentará un nuevo ajuste en su dinámica de paso. A partir de este sábado 3 de octubre de 2026, los trabajos de rehabilitación de la Ruta Viva avanzarán hacia un nuevo segmento en sentido Puembo–Quito, focalizado en el tramo comprendido entre las calles Arupos y Juan de Ascaray.

Desvíos por la rehabilitación de la Ruta Viva

Para ejecutar las tareas sobre este trazado de conexión interparroquial sin suspender por completo el tránsito, se mantendrá un carril de circulación operativo junto con la habilitación de un contraflujo vehicular.

La medida técnica busca mitigar el impacto sobre los usuarios que viajan desde los valles hacia el perímetro urbano de la ciudad. El cronograma planificado dentro de la rehabilitación de la Ruta Viva establece para este frente específico un plazo de ejecución de 13 días continuos.

Reapertura del tramo La Morita–La Cerámica

En contraste con el nuevo frente de labores, el segmento que une el intercambiador de La Morita con la calle La Cerámica, también en sentido Puembo–Quito, quedará completamente habilitado al flujo de automotores este sábado 3 de octubre.

La reapertura se formaliza tras culminar el tendido de la nueva carpeta asfáltica y la implementación de la respectiva señalización horizontal y vertical. Los operativos de control, desvíos y contraflujos en este sector se gestionan de manera coordinada con la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Avance global y sectores de alta siniestralidad

La intervención general en este enlace vial inició el pasado 15 de agosto y registra a la fecha un avance acumulado del 55%. Los puntos seleccionados para las obras obedecen a un criterio técnico de priorización, al tratarse de sectores identificados previamente con altos índices de siniestralidad.

De este modo, la rehabilitación de la Ruta Viva combina la reposición de la calzada deteriorada con elementos complementarios de seguridad vial.

Tramos concluidos en dirección Quito–Puembo

En la fase previa, ejecutada en sentido Quito–Puembo, las faenas se encuentran terminadas y señalizadas en tres segmentos específicos: el sector Tolagasi–Pachosalas, delimitado entre las calles 2 de Agosto y Jaime Salvador; la zona de Cochapamba, entre Juan de Ascaray y Los Arupos; y el tramo comprendido desde la calle La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco.

A la par de estos puntos críticos, la rehabilitación de la Ruta Viva contempla intervenciones puntuales de mantenimiento en otros sectores que presenten desgaste a lo largo de este corredor estratégico de conexión con los valles.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué nuevo tramo entra a rehabilitación de la Ruta Viva en sentido Puembo–Quito?

El tramo comprendido entre las calles Arupos y Juan de Ascaray.

Las obras inician este sábado 3 de octubre de 2026 y tendrán una duración programada de 13 días.

❓ ¿Cómo funcionará el tránsito durante los trabajos entre Arupos y Juan de Ascaray?

Se mantendrá un carril de circulación habilitado y se implementará un contraflujo vehicular.

El esquema operativo se coordina con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para sostener la movilidad hacia Quito.

❓ ¿Qué tramo de la Ruta Viva se reabre este sábado 3 de octubre?

El segmento desde el intercambiador de La Morita hasta La Cerámica, en sentido Puembo–Quito.

La vía queda habilitada tras la finalización del tendido de la nueva carpeta asfáltica y la señalización horizontal y vertical.

❓ ¿Qué avance general registran las obras en la Ruta Viva?

Un avance del 55%.

Las faenas sobre este corredor vial que conecta Quito con los valles comenzaron el pasado 15 de agosto.

❓ ¿Qué sectores ya fueron concluidos en el sentido Quito–Puembo?

Tolagasi–Pachosalas (entre 2 de Agosto y Jaime Salvador), Cochapamba (entre Juan de Ascaray y Los Arupos) y el tramo entre La Cerámica y el Escalón Tumbaco.

Estos tres puntos ya cuentan con calzada recuperada y señalización terminada tras ser priorizados por su alta siniestralidad.

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