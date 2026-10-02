Moto termina incrustada en un auto, tras siniestro vial en la Ruta Viva

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este 2 de octubre de 2026 que se registró un siniestro vial en la Ruta Viva y De los Geranios, en el valle. La entidad señaló que el percance afectó el paso en el carril derecho y central, en sentido aeropuerto – Quito.

Según el ECU 911, el siniestro vial fue reportado a las 07:52 de este viernes e involucró a un auto y una motocicleta. La entidad de emergencia indicó que no existen personas heridas.

Siniestro vial bloqueó el tránsito en la Ruta Viva

En imágenes difundidas por la AMT y por usuarios de redes sociales se observa que la moto quedó incrustada en la parte trasera del auto, tras el impacto.

Accidente en la ruta viva pic.twitter.com/HCoWmMC0eQ — Ramon Rodriguez🇪🇨 (@rodriguez1305) October 2, 2026

La carrocería posterior del vehículo, del lado del conductor tenía daños. Los pedazos de los focos traseros y del parabrisas rotos estaban desperdigados sobre la calzada.

ECU 911 descartó heridos

Luego del impacto, una persona terminó tendida sobre el carril central. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito llegó al lugar para atender al afectado, pero se descartó que haya sufrido heridas.

La AMT indicó que, tras atender la emergencia, el tránsito se reanudó y el paso en la vía que conecta al Aeropuerto Mariscal Sucre con Quito se normalizó cerca de las 09:00.

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