Siniestro de tránsito en av. Simón Bolívar deja un herido; tres alertas viales en menos de una hora

El ECU 911 informó que los bomberos atendieron al herido en la av. Simón Bolívar. La AMT reportó tres siniestros viales en la mañana de este viernes.

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El ECU 911 informó este 2 de octubre de 2026 que una persona resultó herida debido a un siniestro de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar y av. de los Narcisos, a la altura del sector Ciudad Bicentenario, en el norte de Quito.

Según el servicio de emergencias, la alerta se recibió a las 06:31. Socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar y brindaron atención médica a la persona que resultó afectada.

Tránsito en av. Ruta Viva se habilitó

Mientras los paramédicos ayudaban al herido, uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron el paso en ese tramo de la avenida. Después de atender al afectado, la circulación se normalizó pasadas las 09:00.

El ECU 911 no precisó los vehículos que estuvieron involucrados ni las posibles causas del incidente vial.

Tres siniestros en menos de una hora

Este es el tercer siniestro de tránsito que se ha registrado en la capital en la mañana. Casi a la misma hora de esta emergencia, un auto y una moto se impactaron a las 06:36 en la Ruta Viva. El percance obligó a cerrar el paso hacia el aeropuerto hasta aproximadamente las 09:00.

La otra emergencia ocurrió a las 05:59 de este viernes entre la avenida Francisco de Orellana y 9 de Octubre, en el sector Las Casas. Ninguna de los dos siniestros dejó personas heridas, indicó la AMT.

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