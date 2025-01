Nueve concejales de Quito pedirán en la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de este martes 28 de enero que se cambie el orden del día por la visita de Edmundo González. Liderados por Andrés Campaña, se pedirá que se declare huésped ilustre al líder opositor venezolano Edmundo González, para que sea declarado huésped ilustre de la ciudad.

Más noticias

La petición de los nueve concejales de Quito

Nueve concejales de Quito firmaron la solicitud en la que piden que Edmundo González sea declarado Huésped Ilustre de Quito. En el documento se destaca la profunda crisis multidimensional en Venezuela, atribuida a la falta de democracia y violaciones de derechos humanos.

La crisis económica ha generado un éxodo masivo, con cerca de 8 millones de venezolanos que debieron salir del país. De ellos, aproximadamente 450 000 residen en Ecuador. En la exposición de motivos de Campaña, Ecuador tiene liderazgo en la protección de los derechos humanos y la movilidad humana.

Por otra parte, el documento destaca que su visita representa una oportunidad para expresar solidaridad con el pueblo venezolano. Bajo la Doctrina Roldós, Ecuador prioriza la defensa de la democracia y los derechos humanos sobre el principio de no intervención.

En este contexto, se propone un artículo único: “Declarar Huésped Ilustre de Quito, Luz de América, al señor Edmundo Gonzales y, a través suyo, al pueblo venezolano que, en el mundo contemporáneo, es símbolo de la lucha por la democracia y los derechos humanos.

La costumbre: no aceptar cambios en el orden del día

No es usual que el Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la mayoría oficialista acepten cambios en el orden del día, sobre todo si vienen de la oposición. Y nada parece que eso ocurrirá para que el Concejo Metropolitano declare Huésped Ilustre a Edmundo González.

“Esta no sería la primera vez que no se dé paso a cambios de orden del día propuestos por concejales que no somos parte del oficialismo. Necesitamos 12 concejales para que se apruebe este cambio. Esto sería una muestra más de que no se trabaja por la ciudad, sino definitivamente por banderas políticas”, dijo la concejala Ana María Ledesma.

“En el caso de que no suceda esto, tenemos plena conciencia de que los concejales que no somos del oficialismo apoyamos la democracia”, añadió.

González almuerza con el presidente en Quito

El sábado 25 de enero, desde la Presidencia de la República, se emitió un comunicado en que se invitaba a jefes de gobierno locales del correísmo a un almuerzo con el líder opositor venezolano. El presidente Daniel Noboa reconoce a González como presidente electo de Venezuela, luego de los comicios naciones venezolanos del 28 de julio.

Fueron cuatro los invitados, todos ellos son parte de la Revolución Ciudadana, al almuerzo en Carondelet. Según el comunicado, la Presidencia invitó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y al de Guayaquil, Aquiles Alvarez y a las prefectas de Guayas, Marcela Aguiñaga, y de Pichincha, Paola Pabón.

En el comunicado se señala que “estas provincias concentran la mayor cantidad de venezolanos en el país”.

Los alcaldes Muñoz y Álvarez rechazaron la invitación. Consideran que cualquier encuentro con el Mandatario debería ser para tratar temas internos y encontrar soluciones a los problemas que tienen Quito y Guayaquil. En cambio, la prefecta del Guayas dijo que se encontraba fuera del país. Ahora está en Madrid, como parte de la comitiva provincial en Madrid Fusión, el festival gastronómico de la capital española.