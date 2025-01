Los cortes de luz no quedaron atrás para todos los usuarios de Quito. Así lo reportan moradores de un sector del norte de Quito, quienes denuncian la falta de luz por más de un día.

Ante el corte del servicio, moradores llamaron a la Empresa Eléctrica, en donde les comunicaron que se reportó el robo de materiales, lo que ocasionó el corte.

Además, les informaron que se trabaja en la reposición de ellos; sin embargo, los vecinos constataron que nadie trabajaba en el lugar aparente del robo.

Mediante comentarios en las publicaciones, los usuarios mostraron su molestia ante la falta del servicio eléctrico.

Por ejemplo, la usuaria Amanda Manuela reporta que en el sector de la Rumipamba llevan, hasta la mañana de este lunes 27 de enero, con más de 30 horas sin luz.

Ella exigió en las redes de la Empresa Eléctrica por una solución, ante lo cual le respondieron que atenderán su reporte lo más pronto posible. En diálogo con este diario, Amanda Manuela comenta que desde las 22:30 del sábado se produjo el corte.

Al llamar a la EEQ solo les informan que hubo un robo y que se generó la orden de reparación.

El usuario Jorge Arteaga también comentó en las publicaciones de la Empresa Eléctrica (EEQ) y reportó que hasta las 21:22 del domingo 26 de enero, llevaban 18 horas sin luz. Él señala en su comentario que en la esquina de la Antonio de Ulloa y Lallement (sector de la Rumipamba) aparentemente hubo un robo de transformadores que no se ha atendido.

Además, refiere que la EEQ les indica que han recibido los reportes, pero desconocen el tiempo que tomará reparar o solucionar el daño. En redes sociales, solo se responde con el número de orden de reparación.

Van 18 horas y no hay solución

Me dicen q recibieron reportes y solucionan robo d 60 mts de cable

En la noche verifican q en Rumipamba no se arregla y generan otra orden y esperen hasta mañana

Que tipo d control d calidad existe

Q pésimo servicio

Con disculpas creen arreglar