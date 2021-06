‘No es justo que la gente compre medicamentos’, dijo vicepresidente Borrero al visitar Hospital del IESS

El vicepresidente Alfredo Borrero escuchó atento las quejas de pacientes y sus familiares. No han recibido medicinas. Foto: Cortesía Vicepresidencia.

Mariela Rosero. Editora (I)

“He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital, probablemente el más importante que tiene el país. No es justo que la gente salga a comprar medicamentos”, dijo Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, al salir del Carlos Andrade Marín, del Seguro Social, la mañana de este 1 de junio del 2021.

Desde el 24 de mayo, cuando se posesionaron, el presidente Guillermo Lasso delegó a Borrero, médico de profesión, el fortalecimiento del sistema de salud. Y desde entonces, ha dicho que el encargo de vicepresidente es temporal, y que su misión principal como doctor es cuidar de los que menos tienen.

“La realidad de la salud ecuatoriana es deplorable y vamos a ser enfáticos en algo: cero corrupción, no más reparto de hospitales, no más entrega de carnés (de discapacidad) y no más funcionarios del Ministerio, que luego de rotar por todos los cargos pasan a ser sus proveedores.

No. Con su apoyo y la decisión de Ximena Garzón, ministra la salud va a cambiar. Queremos mantener y profundizar un sistema nacional de salud, que públicos y privados participen… Ya no más listas de espera de 12 000 pacientes para una cirugía, no más citas a tres o cinco meses.

No más pacientes que les entregan un medicamento porque la farmacia ha comprado de más. La enfermedad principal del país este rato se llama corrupción“, afirmó el 25 de mayo, en la posesión de la titular de Salud.

Visitar los hospitales del Sistema de Salud Pública, constatar sus necesidades y urgencias, son nuestra prioridad!



El #GobiernoDelEncuentro trabaja incansablemente, para garantizar la salud de todos los ecuatorianos.



🇪🇨🤝#JuntosLoLogramos#EncontrémonosPorLaSalud pic.twitter.com/JrR1g3LGZm — Alfredo Borrero (@ABorreroVega) June 1, 2021

Ayer, el vicepresidente Borrero recorrió las instalaciones del Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, en Quito. Acudió junto a la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien hasta hace algo más de un mes laboró ahí, como coordinadora docente.

“No puedo entender siendo un médico, que ha manejado un hospital, que no haya medicamentos. Vamos a investigar con la finalidad de cambiar el sistema para ustedes. Nuestra razón de existencia como gobierno son ustedes, la gente más pobre”, manifestó Borrero.

Eso le dijo el Vicepresidente a pacientes, que le expresaron su preocupación porque no les dan medicinas. Desde hace meses, afiliados denuncian que no tienen fármacos para tratar cáncer, cuidar trasplantes de órganos ni siquiera para problemas de la próstata.

La mañana de este primer día de junio además acudieron a los hospitales Baca Ortiz y Eugenio Espejo. El Vicepresidente comentó que los médicos no pueden hacer la tarea de combatir las enfermedades únicamente con las manos y el corazón. “Necesitamos insumos, medicamentos y equipos. En el gobierno del presidente Guillermo Lasso las cosas van a cambiar”.

Por su parte, la ministra Ximena Garzón anotó que están visitando hospitales públicos, para detectar nudos críticos para la compra de medicamentos. “Tenemos que revisar los procesos y hacer un diagnóstico situacional para dar una inmediata solución”.

El 18 de marzo, luego de un pedido de información, enviado meses atrás (noviembre 2020), el IESS permitió que EL COMERCIO visitara una bodega de medicamentos del HCAM. Entonces se dijo que tenían el 65% de fármacos requeridos y que esperaban llegar al 80% en la segunda semana de abril.

El Seguro Social no respondió a otros pedidos posteriores, frente a quejas de pacientes oncológicos, por ejemplo, que organizaron plantones desesperados por la falta de medicinas.

En julio del 2019, hace casi dos años, el exgerente del Carlos Andrade Marín, Juan Páez, denunció que encontró medicamentos caducados. Y en octubre del 2020, el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, habló de irregularidades. Nunca se explicó en detalle sobre investigaciones.